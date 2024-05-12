9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kuzenini öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 9 yaşındaki Miraç Güvenir, dedesinin tüfeği ile oynarken kuzeni C.Ç.K.'yı vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

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9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kuzenini öldürdü

Anneler Günü'nü kutlamak için ailesiyle birlikte anneannesinin evine giden Miraç Güvenir, sınıf arkadaşı ve kuzeni C.Ç.K. ile oynamaya başladı. İki kuzen evin üst katındayken, C.Ç.K. dedesine ait tüfeği alarak kuzenine doğrulttu ve tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Miraç Güvenir'e isabet etti ve olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Miraç Güvenir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde inceleme yaptı.

Güvenir'in cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken kuzeni C.Ç.K. ailesiyle ifadesi alınmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.

Olaya şahit olan anneanne Yıldız Barış'ın, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, tüfeği saklı tuttuğunu, fişekleri ayrı sakladığını, çocukların tüfeği alıp fişekleri nasıl doldurduklarını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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