Sulama havuzunda zihinsel engelli çocuğun cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Esentepe Mahallesi'nde tarla sulamak için yapımı süren bir sulama havuzunda 12 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

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Sulama havuzunda zihinsel engelli çocuğun cesedi bulundu

Olay, Altıok Mahallesi'nde yaşayan Berat B.'nin Esentepe Mahallesi'ndeki havuzda hareketsiz halde görülmesiyle yaşandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla havuzdan çıkarılan Berat B.'nin hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından teyit edildi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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