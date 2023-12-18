Can Yaman ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında kapışma! Kazanan belli oldu

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrim içi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler oyuncuları belli oldu.



Listenin en başında, zirvenin en çok sahibi olan alışık olduğumuz bir isim Can Yaman yer alırken, ikinci sırada Hande Erçel, üçüncü sırada ise Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETMİŞTİ

Can Yaman, FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinin final yapmasının ardından Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşmişti. Oyuncu uzun bir süredir burada yaşıyor.