Dağılmıyor ve bayatlamıyor. 25 yıllık aşçının un helvası yaparken kullandığı tarif

Bu özel tarif, un helvasının dağılmadan ve bayatlamadan mükemmel bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Deneyimli aşçının ustalıkla uyguladığı bu tarif, geleneksel lezzetin en iyi şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Siz de bu eşsiz lezzeti sevdiklerinizle paylaşmak için bu özel tarifi deneyebilirsiniz.

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan un helvası, uzun yıllardır sofralarımızı şenlendiren bir tatlıdır. Bu eşsiz lezzetin sırları, deneyimli aşçıların ustalıkla uyguladığı özel tariflerle gün yüzüne çıkar. İşte, 25 yıllık aşçı İbrahim Ramadani'nin un helvası yaparken kullandığı özel tarif:

UN HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER



6 kişilik un helvası tarifi için sadece 4 malzemeye ihtiyacınız var;

Yarım paket tereyağı veya margarin

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su



UN HELVASI NASIL YAPILIR?



Kolay un helvası tarifini yapmaya şerbetinden başlıyoruz.

Bir bardak suyla, bir bardak şekeri bir kaba alıp şeker eriyene kadar karıştırıyoruz.

Şerbeti ısıtmaya veya kaynatmaya gerek yok.

Helvayı yapacağınız tencereye tereyağını koyup eritelim.

Eriyen tereyağın üzerine karıştırarak unu eklemeye başlayalım.

Tereyağı ile unu 8 - 10 dakika kadar hiç durmadan karıştıralım.

Son olarak şerbeti ekleyip hızlı hızlı karıştırmaya devam edin.

Unlu karışım saniyeler içinde şerbeti çekecektir.

Kıvamı koyulaşınca helvayı ocaktan alabilirsiniz.

Birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.