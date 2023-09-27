Gören patates veya balık kızartması sanıyor! Yeşil fasulyeyi böyle denemelisiniz...

Farklı lezzetleri denemek isteyenler için harika bir tarifimiz var: Taze Fasulye Kızartması! Patates ve balık kızartmasından sıkılanlar için mükemmel bir alternatif olan bu tarif, taze fasulyenin lezzetini en iyi şekilde ortaya çıkarıyor.



Malzemeler

- 450 gr taze fasulye

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı su

- 2 yumurta

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- Tuz

- Karabiber

- Ayçiçeği yağı



Yapılışı

1. Fasulyelerin uç kısımlarını bıçak ile kesin.

2. Büyük bir tencerede kaynattığınız suya tuz ilave edin ve fasulyeleri 4 dakika haşlayın.

3. Haşlanan fasulyeleri süzdükten sonra buzlu su dolu bir kaba aktarın. Soğuyunca bir kevgir yardımı ile alın ve kağıt havlu ile kurulayın.

4. Derin bir kasede un, yumurta, 1 su bardağı su, kabartma tozu, tuz ve karabiberi çırpın.

5. Fasulyeleri bu unlu karışıma batırarak bir tavada kızdırdığınız yağda kızartın.

6. Kızarttığınız fasulyeleri bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün ve sıcak servis edin.



Püf Noktaları

- Fasulyeleri kaynamış su üzerine atmadan önce mutlaka tuzu ekleyin. Bu sayede daha çabuk pişmelerini sağlayabilirsiniz.

- Fasulyelerin diri kalması için en fazla 5-6 dakika haşlayın.

- Kızarttığınız fasulyeleri kağıt havluda süzmeyi unutmayın.

Taze Fasulye Kızartması, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olmasıyla sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Afiyet olsun!