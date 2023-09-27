Asla ısıtmayın. Tüketilince 1 kaşığı bile zehirlemeye yol açıyormuş...

Tekrar ısıtıldığında zehirleyen 8 yiyecek belli oldu. İşte beslenme uzmanlarının asla ısıtmayın dediği o yiyecekler.

1. Ispanak

Ispanak, sağlıklı bir yiyecek olarak bilinir. Ancak ısıtıldığında içerisindeki nitrat, nitrite dönüşür ve bu da ıspanağı oldukça tehlikeli hale getirir. Bu nedenle ıspanağı tekrar ısıtmaktan kaçınmalısınız.

2. Mantar

Mantar, besin değeri yüksek bir yiyecektir. Ancak ısıtıldığında besin kompozisyonu değiştiğinden karın ağrısı ve şişlik yapabilir. Bu nedenle mantarı tekrar ısıtmamalısınız.

3. Tavuk

Tavuk, pişirildikten sonra hemen tüketilmelidir. Aksi takdirde, tavuk zehirlenmelerine yol açabilir. Bu nedenle tavuğu tekrar ısıtmamalısınız.

4. Patates

Pişirildikten sonra 4-5 gün muhafaza edilebilen patatesi tekrar ısıtmadan soğuk bir şekilde tüketmelisiniz. Tekrar ısıtıldığında tadı da oldukça değişir.

5. Pancar

Pancar da tıpkı ıspanak gibi nitrat içerir ve ısıtıldığında nitrite dönüşür. Bu nedenle pancarı tekrar ısıtmamalısınız.

6. Kereviz

Kerevizin içinde de nitrite dönüşen nitrat bulunur. Uzmanlara göre, tekrar ısıtılan kereviz kanserojen etki yaratabilir.

7. Yumurta

Yumurta, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak asla ikinci kez ısıtılmamalıdır. Çünkü ikinci kez ısıtıldığında toksit üretmeye başlar ve sağlığımıza zarar verebilir.

8. Pirinç

Pirinç, pilav gibi yemeklerin temel malzemelerinden biridir. Ancak tekrar ısıtıldığında midemizi ve böbreklerimizi ağrıtabilir. Bu nedenle pirinci tekrar ısıtmaktan kaçınmalısınız.

PİLAVDAKİ TEHLİKE! 1 KAŞIĞI BİLE ZEHİRLİYOR

Pilav, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Ancak, pilavın ısıtılması konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Dünden kalan pilavı ısıtmak, sağlığınızı tehlikeye atabilir.

Peki, neden dünden kalan pilavı ısıtmamalıyız? Ulusalpost.com'un derlediği bilgilere göre; Pilavın içindeki nişasta, pişirildikten sonra soğudukça bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Pilavı tekrar ısıttığınızda, bu bakterilerin üremesi hızlanır ve gıda zehirlenmesine neden olabilir.

Ayrıca, pilavın içinde bulunan Bacillus cereus adlı bakteri de ısıtma işlemi sırasında aktif hale gelir. Bu bakteri, gıda zehirlenmesine neden olabilen toksinler üretir.

Dolayısıyla, dünden kalan pilavı ısıtmak sağlığınız için son derece tehlikelidir. Bir kaşık bile tüketmek, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Eğer dünden kalan pilavınız varsa, onu tekrar ısıtmak yerine yeni bir pilav yapmanız daha doğru olacaktır. Ayrıca, pilavınızı buzdolabında saklarken de dikkatli olmalısınız. Pilavı hava almayan kaplarda saklamalı ve buzdolabında en fazla 2 gün boyunca muhafaza etmelisiniz.