Yargı'nın ödüllü oyuncusu Şahane Hayatım'a geliyor

Fenomen dizi Yargı’da hayat verdiği İnci karakteriyle akıllara kazınan ödüllü oyuncu Ece Yüksel Şahane Hayatım'a konuk oluyor.

Son Güncelleme:
Yargı'nın ödüllü oyuncusu Şahane Hayatım'a geliyor

'Yargı' dizisinde canlandırdığı 'İnci' karakteriyle akıllara kazınan ve geçtiğimiz sene Hollandalı Martin Wevers ile nikah masasına oturarak çift vatandaşlık hakkı kazanan Ece Yüksel, 'Şahane Hayatım' dizisi için İstanbul’a dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu yeni ismi NOW olan FOX’un çarşamba akşamlarına damga vuran diziye konuk oluyor.

Ödüllü oyuncu 'Avukat Deniz' rolüyle Ay Yapım'ın sevilen dizisinin 13. bölümünde hikâyeye katılıyor.

Yargı'nın ödüllü oyuncusu Şahane Hayatım'a geliyor - Resim : 1

26 yaşındaki Yüksel 'Kız Kardeşler' filmindeki rolüyle 38. İstanbul Film Festivali’nde; 'Ela ile Hilmi' ve Ali filmindeki rolüyle de 41. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı.

Genç yaşında çok başarılı bir kariyere imza atan Yüksel, önceki yıl da Avustralyalı yönetmen George Miller'in konusu İstanbul’da geçen Üç Bin Yıllık Bekleyiş (2022) filminde rol almış ve Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.

Son Güncelleme:
Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın
Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın
Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı
Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı
Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor
Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Emekli maaşına bir zam daha gündemde, konuşulan rakam ve tarih ortaya çıktı Emekli maaşına bir zam daha gündemde, konuşulan rakam ve tarih ortaya çıktı
Türkiye'de 27 modele kapılar kapandı: 2024'te satılamayacak otomobiller netleşmeye başladı 2024'te satılamayacak otomobiller netleşmeye başladı
Resmen deliriyorlar: En sinirli 5 burç açıklandı Resmen deliriyorlar: En sinirli 5 burç açıklandı
Şubat ayında paraya para demeyecek 4 burç belli oldu Şubat ayında paraya para demeyecek 4 burç belli oldu
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente kar yağışı uyarısı!