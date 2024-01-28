Yargı'nın ödüllü oyuncusu Şahane Hayatım'a geliyor

'Yargı' dizisinde canlandırdığı 'İnci' karakteriyle akıllara kazınan ve geçtiğimiz sene Hollandalı Martin Wevers ile nikah masasına oturarak çift vatandaşlık hakkı kazanan Ece Yüksel, 'Şahane Hayatım' dizisi için İstanbul’a dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu yeni ismi NOW olan FOX’un çarşamba akşamlarına damga vuran diziye konuk oluyor.

Ödüllü oyuncu 'Avukat Deniz' rolüyle Ay Yapım'ın sevilen dizisinin 13. bölümünde hikâyeye katılıyor.

26 yaşındaki Yüksel 'Kız Kardeşler' filmindeki rolüyle 38. İstanbul Film Festivali’nde; 'Ela ile Hilmi' ve Ali filmindeki rolüyle de 41. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı.

Genç yaşında çok başarılı bir kariyere imza atan Yüksel, önceki yıl da Avustralyalı yönetmen George Miller'in konusu İstanbul’da geçen Üç Bin Yıllık Bekleyiş (2022) filminde rol almış ve Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.