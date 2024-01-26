Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor

Belki de pek çoğumuz bu konuya dikkat etmiyoruz, ancak tahta kaşıkların kullanımı ciddi tehlikeler içerebilir. Özellikle yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında tahta kaşıklar çatlayabilir, yüzeyleri pürüzlü hale gelebilir ve bakteri barındırabilir. Bu durum ise sağlığımızı tehlikeye atabilir.

Tahta kaşıkların hijyenik olmayan yüzeyleri, yemek yaparken kullanıldığında bakterilerin yemeğe bulaşmasına neden olabilir. Ayrıca çatlak veya pürüzlü yüzeyler, temizlenmesi zor olan bölgelerdir ve bakterilerin burada çoğalmasına olanak tanır. Bu nedenle, tahta kaşıkların düzenli olarak değiştirilmesi veya temizlenmesi önemlidir.

Ayrıca, tahta kaşıkların yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmadığını unutmamak gerekir. Sıcak tencere veya tavaya temas ettiğinde çatlayabilir veya deforme olabilir. Bu durum da kaşığın kullanımını tehlikeli hale getirebilir.

Bu nedenlerden dolayı, yemek yaparken tahta kaşık kullanırken dikkatli olmalı ve düzenli olarak temizlemeli veya değiştirmelisiniz. Ayrıca, yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçınarak tahta kaşığın ömrünü uzatabilirsiniz.

TAHTA KAŞIKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Bir miktar bal mumu ve Hindistan cevizi yağını tavada benmari usulü eritmeye başlayın. Eriyen malzemelerin içine birkaç damla limon sıkın ve karıştırın. Bu karışımı bir bez yardımı ile tahta kaşıklara sürün. Ortalama 10 dakika kadar bekleyin ve tahta kaşık gibi ürünlerinizi ılık su ile temizleyin.

Kaynaklar: nefisyemektarifleri.com, gercekgundem.com, youtube.com