Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın

Börek pişirirken yapılan bu hata böreğin hamur kalmasına yol açıyor

Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın

Börek yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında hamurun inceltilmesi, iç harcın dengeli bir şekilde konulması ve fırında pişirilirken ara sıra kontrol edilmesi bulunmaktadır. Ayrıca, böreğin lezzetini artırmak için iç harca baharat eklemek de önemlidir.

BÖREK PİŞİRİRKEN KAÇINMANIZ GEREKEN HATA

Börek pişirirken iç harcın mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Oda sıcaklığında olmayan börek harcı yufkanın dağılmasına ve böreğin fırından çıktıktan sonra hamur olmasına yol açacaktır.

Malzemeler


4 yufka
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
200 gr rendelenmiş kaşar peyniri
300 gr beyaz peynir
5~6 dal maydanoz

Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın - Resim : 1

Üzeri için

4 yemek kaşığı un
50 ml eritilmiş tereyağı
1 yumurta sarısı

Nasıl Yapılır?


Yufkayı düz bir zemine yayın. Üzerine ayçiçeği yağı sürün. 6 eşit üçgen şeklinde kesin. Rendelenmiş kaşar peyniri, beyaz peynir ve kıyılmış maydanozla böreğinizin iç harcını hazırlayın. Hazırladığınız peynir harcından üçgen yufkaların geniş kenarına ilave edin. Üzerine 1 yemek kaşığı unu eleyerek serpin. Rulo şeklinde sarın. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Böreklerin üzerine eritilmiş tereyağı ve yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.

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