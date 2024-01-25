TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor

TRT1 ekranlarında yayımlanan “Teşkilat” dizisine “Kambur” geliyor... Yeni oyuncu dizinin reytinglerini tırmandıracak

TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor

TRT1 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen “Teşkilat” dizisi, yeni bir ismi kadrosuna dahil ederek izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümlerinde “Kambur” karakteriyle karşımıza çıkacak olan yeni oyuncu, reytinglerde de ciddi bir artış sağlaması bekleniyor.

Dizinin yapımcıları ve yönetmeni, yeni karakterin hikayeye katacağı derinlik ve heyecan konusunda oldukça umutlu olduklarını belirtiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tims&B’nin 4 sezondur ilgili izlenen dizisi “Teşkilat” yeni oyuncularıyla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor - Resim : 1

“Teşkilat” dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay) ve Sarp Levendoğlu’nu (İbrahim Karahoca) buluşturan sevilen dizisinin kadrosuna iddialı bir isim daha katılıyor. Başarılı aktör İlker Aksum yönetmenliğini Burak Arlıer’in yaptığı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Timur Savcı & Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizide İlker Aksum “Kambur” rolüyle dahil oluyor. 28 Ocak Pazar günü “Teşkilat” 93. bölümüyle ekrana gelecek.

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