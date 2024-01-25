81 ilde yeni dönem... Lokanta sektöründe dikkat çeken hamle

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan kızartma yağı denetimi açıklaması. Patates kızartması, köfte, soğan halkası gibi birçok ürünlerin satıldığı kafe ve lokantaları ilgilendiren gelişmenin detayları belli oldu

81 ilde yeni dönem... Lokanta sektöründe dikkat çeken hamle

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle "fast food" şeklinde tabir edilen hızlı gıdaları üretip bunları toplu halde tüketime sunan işletmelerde kullanılan kızartma yağlarına yönelik tüm illerde 10 gün sürecek denetimlerin bugün itibarıyla başladığını bildirdi. Yumaklı, "Toplu tüketim yerlerine 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar" dedi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmaları ve tüketmelerinin başlıca görevleri arasında olduğunu ifade ederek, bunun için rutin denetimlerin yanında sektörel bazlı gıda denetimleri yaptıklarını da belirtti.

Tarladan sofraya kadar olan aşamalarda gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içerisinde olduklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin, gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartmada kullanılmakta olan yağlara ilişkin denetimlere bu dönemde ağırlık vermekteyiz. Bakanlığımızca rutin olarak yıl boyunca yapılan risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten, farkındalığı artırmak amacıyla, 10 gün boyunca, toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler, bugün itibarıyla başlatmıştır. 81 ilde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplu tüketim yerlerine 7 bin 500 kontrol görevlisince denetimler gerçekleştirilecektir. Bu arkadaşlarımız denetimlerde polar madde, asit sayısı ve kızartma yağ sıcaklığı gibi hususlara bakacaklar."

81 ilde yeni dönem... Lokanta sektöründe dikkat çeken hamle - Resim : 1

KIZARTMA YAĞLARINDAKİ BÜYÜK TEHLİKE

Kızartma yağları, özellikle fast food restoranlarında ve evde sıkça kullanılan bir malzemedir. Ancak, bu yağların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmemelidir. Kızartma yağlarının içerisinde bulunan doymuş yağ asitleri ve trans yağ asitleri, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol ve obezite gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Araştırmalar, trans yağ asitlerinin damar tıkanıklığına ve kalp krizine yol açabileceğini göstermektedir. Ayrıca, kızartma yağlarının yüksek sıcaklıklarda tekrar tekrar kullanılması sonucu oluşan oksidasyon ürünleri de kanserojen etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, kızartma yağlarının tüketimine dikkat edilmelidir.

Sağlıklı bir yaşam için kızartma yağları yerine zeytinyağı, hindistancevizi yağı veya avokado yağı gibi daha sağlıklı yağları tercih etmek önemlidir. Ayrıca, kızartma işlemi yerine buharda veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.

Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı
Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı
Eski cihazınızı atmadan önce bunları mutlaka yapın! Uzmanından 7 öneri
Eski cihazınızı atmadan önce bunları mutlaka yapın! Uzmanından 7 öneri
Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli...
Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli...
ÇOK OKUNANLAR
Yepyeni bir sayfa açıyorlar: Bu yıl bolluk ve berekete doyacak 5 burç açıklandı Bu yıl bolluk ve berekete doyacak 5 burç açıklandı
Prof. Ahmet Ercan uyardı: "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile orada mutlaka olur" "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile orada mutlaka olur"
Ankara'da yeni anket: Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı
Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi Ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi
SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?