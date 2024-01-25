Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı

Mükemmel poğaça yapmanın tüyoları

Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı

Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Evet, doğru duydunuz. Mükemmel poğaça yapmanın sırrı, malzemeler arasında mutlaka bulunması gereken karbonatmış. Karbonat, poğaçanın kabarmasını ve yumuşacık olmasını sağlayan önemli bir bileşendir.

Karbonat, hamurun içerisindeki asitlerle reaksiyona girerek karbondioksit gazı oluşturur. Bu gaz, hamurun kabarmasını sağlar ve poğaçanın hafif ve kabarık bir dokuya sahip olmasını sağlar. Ayrıca karbonat, hamurun pH dengesini değiştirerek poğaçanın daha yumuşak olmasını sağlar.

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Bu nedenle, mükemmel poğaça yapmak istiyorsanız karbonatı mutlaka malzemeleriniz arasına eklemelisiniz. Un, yağ, yoğurt gibi diğer malzemelerin yanı sıra karbonatı da kullanarak enfes poğaçalar yapabilirsiniz. Karbonatın etkisiyle kabaran ve mis gibi kokan poğaçalarınızı herkes beğenecek.

İŞTE MÜKEMMEL POĞAÇANIN TARİFİ

Pofuduk poğaça malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı ılık süt
2 yumurta akı
1 paket yaş maya
2 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tutam karbonat
5-6 bardak un
İçine, isterseniz peynir

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Pofuduk poğaçanın tarifi

*Daha önceden ılıttığımız sütü yoğurma kabına alıyoruz. Ardından yaş mayayı ekleyip, sütün içinde katıyoruz.
*Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elimizle karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz.
*Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor.
*Daha sonra yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakıyoruz.
*Hamurumuz 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir.
*Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğimiz ebatta parçalar koparıp şekil veriyoruz.
*Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla diziyoruz.
*Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak1 saat kadar bekletirsek poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur.
*Son işlem olarak da hamurlarımızın üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun...

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Poğaçanın bayatlamaması için mutlaka bir saklama kabı içerisinde muhafaza edin. Dilediğiniz zaman ısıtarak afiyetle yiyebilirsiniz.

Kaynaklar: tarifsiteniz.com, youtube.com, haberturk.com

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