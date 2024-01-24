TOKİ 26 ilde harekete geçti! 50 bin lirası olanlar ev satın alabilecek... İşte o iller

TOKİ, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 26 ilde yeni bir proje başlatıyor. Bu proje kapsamında, gelir düzeyi belirli bir seviyenin altında olan vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sunulacak. TOKİ'nin bu projesiyle ilgili detaylar belli oldu.

TOKİ'nin 26 ilde başlatacağı proje kapsamında, 50 bin lira peşinatı olan vatandaşlar ev sahibi olabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için detaylı bilgiler TOKİ'nin resmi web sitesinde ve ilgili kurumlarda bulunabilir.

Aydinlik.com.tr sitesindeki habere göre; Ev almak artık milyonlarca vatandaş için hayal oldu. Ev fiyatları günden güne artış gösteriyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaş TOKİ'nin konut satışlarını takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma ile konut ve işyeri satışına başlayacağını duyurdu.



26 ilde 132 konut, 29 ilde ise 296 iş yeri açık artırma ile satışa sunulacak. Konutların çoğu hemen teslim bir kısmı ise 36 ay sonra teslim edilecek. Yüzde 25 peşin ödeme ile satışa sunulacak olan konutlar 72 ay vade imkanı olacak. Açık artırma 8 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

İş yerlerinin teslim süreleri 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay ve hemen teslim olarak yüzde 15 peşin 60 ay vade ile satışa çıkıyor. Açık artırma 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

KONUTLARIN SATIŞA ÇIKACAĞI İLLER

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat şehirlerinde 132 konut satılacak

İŞ YERLERİNİN SATIŞA ÇIKACAĞI İLLER



TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat