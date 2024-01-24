Camdaki Kız başrolünden yeni dizi! Ekrana dönmeyecek sanılıyordu

GAİN’in yeni dizisi için geri sayım başlarken dizinin kadrosunda ünlü bir isim daha var. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın başrolünde yer aldığı Camdaki Kız final yapınca seyirciler çok üzülmüştü. Dizinin sevilmeyen karakteri yeni diziyle geri dönüyor

Camdaki Kız başrolünden yeni dizi! Ekrana dönmeyecek sanılıyordu

Dizidoktoru.com sitesindeki habere göre; GAİN’in yeni dizisi için geri sayım başladı, “Dengeler: Biri Olmak” ekibi sete çıktı. Cihangir Ceyhan’ın GAİN’de yayınlanacak yeni dizisi “Dengeler: Biri Olmak” için çekimlere başlandı.

HAYRİ YENİ DİZİYLE DÖNÜYOR

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine can veren Cihangir Ceyhan yeni dizisiyle geri dönüyor...

Camdaki Kız başrolünden yeni dizi! Ekrana dönmeyecek sanılıyordu - Resim : 1

2024’e hızlı bir giriş yapan GAİN, yeni dizilerine bir yenisini ekliyor. Ekranların sevilen oyuncusu Cihangir Ceyhan’ın başrolünde olduğu “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin çekimlerine başlandı. Ceyhan dizide profesyonel boksör olma yaşını geçmiş ama boksör olma hayalinden vazgeçmemiş Ferit Kamacı’yı canlandırıyor. Dizide masum bir karakterken yaşadıkları sonucunda adım adım gayrimeşru dünyaya çekilen bir merdiven altı boksör olan Ferit Kamacı’nın hikâyesi ekrana gelecek.


Inter Yapım çatısı altında çekilen diziyi Süleyman Mert Özdemir yönetiyor, senaryo ise Sarp Kalfaoğlu’na ait. Dört bölümden oluşan “Dengeler: Biri Olmak” yakında GAİN’de…

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