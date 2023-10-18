Bayat ekmekleri değerlendirin. Bu tarifle 1 tepsi dolusu börek mümkün

Genelde bayat ekmekleri çöpe atıyoruz. Oysa bayat ekmekleri değerlendirmek mümkün. Bayat ekmekle yapılan börek tarifi çok popüler bir tarif oldu.

haberciniz.biz adlı sitede yer alan bir içerikte; Bayat ekmekle yapılan börek tarifi paylaşıldı. Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu tarifi ister sabah kahvaltısında ister akşam beş çayında yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.

GIDA İSRAFI ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARDA

BBC'nin geçtiği bir habere göre; Dünyada en çok israf edilen ürünlerin başında ekmek ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de liste başındaki ülkelerden biri. Ekmekleri israf etmemek için mutlaka bu tarifi deneyin.

DÜNYANIN EN KOLAY BÖREĞİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 tane bayat ekmek

3 yumurta

1 çay kaşığı tuz - 4 gram

çeyrek çay bardağı sıvıyağ - 25 ml

1 su bardağı yoğurt - 220 gram

1 tane domates

1 tutam maydanoz

120 - gram rendelenmiş kaşar peynir

100 - gram beyaz peynir

1 çay kaşığı pul biber



DÜNYANIN EN KOLAY BÖREK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bu tarifte dikkat etmeniz gereken ekmeklerinizin bayatlamış ama küflenmemiş olması. Biliyorsunuz küflü ekmek çok zararlı ve asla tüketilmemeli.

Ekmeği bir parmak kalınlığında dilimler halinde kesin.

Böreğinizi pişireceğiniz tavayı iyice yağlayın.

Ekmekleri tavaya dizin. Aralarında boşluk kalmamalı.

Bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine baharatları ekleyin ve ezilmiş beyaz peyniri de ilave edin.

Rendelediğiniz kaşarları ve ufak ufak doğranmış domatesleri de bu harcın içine ilave edin.

İnce kıyılmış maydanozu ve yoğurdu da ekleyin. Yoğurt hem lezzet verecek hem de kızarmasını sağlayacak.

Harcı bir çatal ile iyice karıştırın tüm malzemeler iyice karışsın.

Fırın tepsisine dizdiğiniz ekmeklerin üzerine bu karışımı bir kaşık yardımıyla eşit biçimde yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!