Börek fırından çıtır çıtır çıkıyor ve sünme olmuyor! Yufka arasına sürün

Börek yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında hamurun çok ince açılmaması, iç harcın fazla sulu olmaması, fırının önceden ısıtılması ve böreğin üzerine yumurta sarısı sürülmesi bulunmaktadır. Ayrıca, farklı börek çeşitleri için farklı pişirme süreleri ve sıcaklıkları da dikkate alınmalıdır.

YUFKA ARALARINA MADEN SUYU SÜRÜN

Yufka aralarına sürülen maden suyu sayesinde börek çıtır çıtır oluyor ve fırından çıktıktan sonra asla sönme sorunu olmuyor

PATATESLİ BÖREK TARİFİ MALZEMELERİ

3-4 su bardağı un

½ su bardağı soda

½ su bardağı sıvı yağ

½ su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru açmak için

½ su bardağı un

½ su bardağı nişasta

Hamuru yağlamak için

100 gr tereyağı

½ su bardağı sıvı yağ

İç harç için

4-5 patates

2 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

¼ su bardağı sıvı yağ

Tuz



SABAH.COM.TR'de yayınlanan içerikte; Çıtır çıtır börek tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

PATATESLİ BÖREK TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir kaba elenmiş unu alın ve ortasına elinizle oyuk açın.

Unun ortasına sıvı yağ, süt, soda, sirke ve tuzu ekleyin.

Hamuru dışarıdan içeri olacak şekilde güzelce yoğurun.

Yoğurulmuş hamuru yarım saat kadar dinlenmeye bırakın.

Hamur dinlenirken iç harcı hazırlayın.

Sıvı yağı ve salçayı geniş bir kaba alın. Soğanları küçük küçük doğrayın, patatesleri rendeleyin. Tuzunu da eklediğiniz karışımı iyice karıştırın.

Hamuru eşit bezelere bölün.

Hamuru açmak için unu ve nişastayı karıştırın. Bu unla bezeleri açın.

Açılan hamuru yağlamak için tereyağını eritin, sıvı yağla karıştırın.

Yağ karışımından 1 yemek kaşığı alıp hamurun içini yağlayın.

Hamurun içine harcı yayın ve hamuru sarın. Hamurları tepsiye dizin.

Üzerine sıvı yağ, süt karışımı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri çıtırlaşana kadar pişirin.

Patatesli böreğiniz hazır. Afiyet olsun…

YUFKA SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:



- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- 2 su bardağı su

- Tuz ve karabiber

Yapılışı:



1. Tereyağı ve sıvı yağı bir tavada eritin.

2. Domates salçası ve biber salçasını ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.

3. Su, tuz ve karabiberi ekleyin ve karıştırın.

4. Sosu kısık ateşte kaynatın ve kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Yufka sosu, börekler, gözlemeler ve pide gibi birçok yemekte kullanılabilir. Afiyet olsun!

Kaynaklar: Gercekgundem.com, Sabah.com.tr, Tarifsiteniz.com