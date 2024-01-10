Bağırsakları kurtarıyor... Beyne iyi geliyor! Canan Karatay kış boyunca önerdi

Canan Karatay'dan kış boyunca tüketilmesi gereken besin önerisi. O besin bakın hangi turşu türü

Bağırsakları kurtarıyor... Beyne iyi geliyor! Canan Karatay kış boyunca önerdi

Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.

LAHANA TURŞUSUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Lahana turşusu, sağlık açısından birçok fayda sağlayan fermente bir gıdadır. İçeriğindeki probiyotikler sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, antioksidan özelliklere sahip olan lahana turşusu, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanmayı geciktirir.

Lahana turşusu, fermentasyon sürecinden geçirilmiş lahana yapraklarının tuz ve diğer baharatlarla birlikte oluşturduğu bir fermente sebze ürünüdür. Yüzyıllardır pek çok kültürde tüketilen bu besin, sağlık açısından birçok fayda sağlamaktadır.

Bağırsakları kurtarıyor... Beyne iyi geliyor! Canan Karatay kış boyunca önerdi - Resim : 1

Lahana turşusunun faydaları arasında sindirim sistemi sağlığını desteklemesi önemli bir yer tutar. Fermente edilmiş sebzelerin probiyotik özellikleri sindirim sisteminin dengelenmesine yardımcı olur. Bağırsak florasının zenginleşmesi ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına karşı direncin artmasıyla bağlantılı olarak lahana turşusunun tüketimi sindirim sistemi sağlığını olumlu yönde etkiler.

Ayrıca lahana turşusu, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Bu sayede kanser, kalp hastalıkları ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırabilir.

Lahana turşusunun içeriğindeki lifler, vitaminler ve mineraller de sağlık açısından önemli bir katkı sağlar. Lifler sindirim sistemini düzenlerken, vitaminler ve mineraller vücudun genel sağlığını destekler.

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