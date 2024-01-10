Kuru soğanla ilgili bilinmeyen gerçek! Meğer 1 dilim yense bile ilerletiyormuş...

Artigercek.com sitesinde yer alan bir içerikte; Kuru soğanla ilgili herkesi ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Birçok kişi tarafından görmezden gelinen bu tehlikeye beslenme uzmanları sürekli olarak dikkat çekiyor.

Mide yanması çok ciddi bir sorun. Mide yanması olanların bazı besinlerden uzak durması gerekiyor. Özellikle şifa deposu soğan midesi hassas olanlara önerilmiyor. Soğansız yemek yemem diyorsanız o halde en azından çiğ soğan tüketmemelisiniz.

MİDEDEKİ YANMAYI ARTIRIYOR

Beslenme uzmanlarına göre soğanı çip tüketmek mide yanması olanlar için çok sakıncalı. 1 dilim yenmesi durumunda bile midedeki yanma artıyor ve oluşan asit yemek borusuna zarar veriyor.

SOĞANDAKİ GÖRMEZDEN GELİNEN TEHLİKE

Öte yandan soğanın dilimlenir dilimlenmez hemen tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Yapılan araştırmalar, çiğ bir şekilde doğranan soğanların saklama kaplarında buzdolabının içinde muhafaza edilse bile bakteri oluşturduğunu gösteriyor. Yanlış bir şekilde tüketilen soğanın, vücudun enfeksiyon kapmasına hatta gıda zehirlenmesine bile yol açabileceği belirlendi.

Ensonhaber'de aktarılanlara göre; Eğer soğan yanlış bir şekilde tüketilirse vücudun enfeksiyon kapmasının yanında gıda zehirlenmesine bile sebep olabiliyor. Ayrıca yarım kalmış bir soğanın ertesi gün yenmesi veya yemeklere konması da tehlike oluşturuyor. Öyle ki bu durum zehirlenmelere kadar gidebiliyor.

Artıyorsa evin bir odasına koyabilirsiniz.

Eğer doğradığınız soğanlar artıyorsa, bu sebeple evin bir bölümüne koyarak havadaki mikropları öldürme amaçlı kullanmak daha faydalı olabilir.