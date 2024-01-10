Son dönemde popüler oldu! Klasik kuru fasulye yemeğini unutturan öneri

Birçok haber sitesi ve tarif sitesi etli veya pastırmalı kuru fasulye tarifleri öneriyor. Bu içerikleri hazırlayanların anlaşılan kırmızı etin veya pastırmanın fiyatından haberi yok. Birbirinin aynısı kopya tariflerle sayfaları işgal ediyorlar. Oysa son dönemde gerçekten halk arasında popüler olan bir tarif var.

Mantarlı kuru fasulye tarifinden bahsediyoruz. Peki ama mantarlı kuru fasulye tarifi nasıldır?

Gerekli Malzeme Listesi

10-15 Adet Orta Boy Mantar

2 Adet Orta Boy Domates

4 Su Bardağı Kuru Fasulye

1 Çay Bardağı Sıvıyağ (Zeytinyağı veya Ayçiçeği)

1 Çay Bardağı Biber Salçası

1 Adet Büyük Boy Kuru Soğan

4 Bardak Ilık Su

3 Diş Sarımsak

Karabiber

Pul Biber

Yarım Çay Kaşığı Kimyon

Tuz

Mantarlı Kuru Fasulyenin Tarifi

Ön hazırlık (Kuru Fasulye)



*** Kuru Fasulyeler bir gün öncesinden bir kap içerisinde ıslatılmaya bırakılmalıdır.

*** Salçamızı bir bardak su içerisinde karıştıralım.

Ön hazırlık (Mantar)



Mantarları ayıklayıp temizledikten sonra ortadan 4 parçaya bölünüz.

Domateslerin kabuklarını soyup küçük küp olacak şekilde doğrayınız.

Kuru Soğanı rendenin ince tarafıyla rendeleyiniz.

Sarımsağı rendenin ince tarafıyla rendeleyiniz.

Mantarları bir tava içerisinde suyu çekene kadar pişiriniz.

Mantarlar suyunu çektiğinde içerisine Domatesleri, sarımsağımızı, Kuru Soğanımızı ekleyerek pişirmeye devam ediniz.

Mantarlar piştikten sonra bir kâse içerisine alıp kenarda bekletelim.

Yapılışı

Bir gün öncesinin akşamından ıslatılmaya bırakılan kuru fasulyenin suyunu süzüp derin bir tencerenin içerisine koyalım. Tencerenin içerisine Kuru Fasulyenin üzerine 3-4 parmak kalınlığında olacak şekilde sıcak su ilave ettikten sonra yüksek ateşte yaklaşık 30 dakika kadar haşlanmaya bırakalım.

Haşlanırken içerisine 1 çay kaşığının yarısı kadar kimyon katılması Kuru Fasulyenin içerdiği gaz yapıcı öğelerin dışarı atılmasına yardımcı olacaktır.

Kuru Fasulyeler haşladıktan sonra diğer tarafta hazırlamış olduğumuz mantarlı malzememizi tenceremizin içerisine ilave ediyoruz. Bu şekilde yemeğimizi kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişmesini bekliyoruz. Pişirme süresinin sonuna doğru tahta kaşığın tersi ile tane Kuru Fasulyenin üzerine hafifte bastırarak pişip pişmediğini kontrol ediyoruz.

Yemeğinizin suyu azalmış ve Kuru Fasulyeniz hala pişmemişse eğer yemeğinizin üzerine sıcak su ilavesi yaparak pişirmeye devam etmelisiniz. Son olarak yemeğinizi ocaktan almadan önce içerisine tuzumuzu ekleyip 4-5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp servis için beklemeye alabilirsiniz.

Mantarlı Kuru Fasulyemiz hazır olduğuna göre yanına yardımcı yemek olarak Pirinç Pilavı veya Cacık yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Kaynaklar: bizmelekler.com, gercekgundem.com, youtube.com