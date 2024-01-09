Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor

Günde 4 saat çalışıp 90 bin lira kazanıyor... Öğrenen herkes aynı işi yapmak için Antalya'da araştırmalara başladı

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Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından biri olan mantar sezonu devam ediyor. Bölgede kızılca mantarı olarak bilinen ve farklı isimlerle anılan mantar çeşidi, köylülere ve yöre halkına ekonomik katkı sağlıyor. Göçük Mahallesi’nde yaşayan Halit Kaya, orman sahalarında yetişen mantarları toplayıp satarak ev ekonomisine destek oluyor.

Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor - Resim : 1

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Kaya, günlük 4-5 saatlik bir çalışma ile 3 bin TL ile 5 bin TL arasında kazanç elde ettiğini belirtiyor. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar ormanda mantar arayan Kaya, günlük 30-50 kilo mantar topluyor ve kilosunu 100 TL’den müşterilere ve köy halkına satıyor. Bu sayede önemli bir gelir elde eden Kaya, mantar sezonunun kendisi ve diğer köylüler için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurguluyor.

Gazipaşa’da kızılca mantarı olarak bilinen mantara halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kaya, “Bu mantar, diğer mantar çeşitleri arasında en çok bilinen ve en çok tercih edilen mantar. Halkımız bu mantarı hem bulmayı hem de tüketmeyi çok seviyor.

Günde 300-500 değil tam 5 bin TL kazanıyor! Duyan Antalya'ya koşuyor - Resim : 2

Ormandan soframıza gelen bu lezzet, sulu yemek, kavurma, kızartma ve közde bütün olarak pişirilerek tüketilebiliyor. Mantarı hem severek tüketiyoruz, hem de satarak maddi kazanç sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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