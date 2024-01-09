“Kızıl Goncalar”ın yeni yayın tarihi açıklandı! FOX TV geri adım atmıyor
FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümleri ne zaman yayımlanacak belli oldu
FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi RTÜK cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Dizi dün akşam yayınlanmamıştı. Kanal yönetimi geri adım atmadı ve çekimler tüm hızıyla sürüyor.
KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
FOX’un yepyeni dizisi “Kızıl Goncalar”ın 3. bölüm 1. ve 2. tanıtım videoları yayınlandı. “Kızıl Goncalar”, yeni bölümüyle 22 Ocak Pazartesi saat 20.00’de FOX'ta.
YENİ OYUNCULAR DA KATILACAK
Yapım Şirketi geri adım atmazken FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisine yeni oyuncular da katılacak. Katılacak yeni oyuncuların kimler olacağı merak ediliyor
Kızıl Goncalar, Gold Film imzalı, ilk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği, senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer almaktadır.
PINAR DENİZ'DEN DESTEK MESAJI
Öte yandan Yargı oyuncusu Pınar Deniz'de yayımladığı mesajla Kızıl Goncalar dizisine destek verdi