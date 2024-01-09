Makarnayı hep ziyan etmişiz! En doğru makarna böyle hazırlanıyormuş

Makarna, dünya genelinde en sevilen ve tüketilen gıdalardan biridir. Hem pratik hem de lezzetli olması nedeniyle birçok kişi tarafından sıkça tercih edilir. Ancak, makarnanın tam anlamıyla lezzetli ve kıvamında olabilmesi için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.

İşte makarna yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları:



1. Tuzlu su kullanın: Makarnayı haşlarken suyunuza bol miktarda tuz eklemeyi unutmayın. Tuz, makarnanın lezzetini ortaya çıkaracak ve daha doyurucu bir tat elde etmenizi sağlayacaktır.

2. Doğru pişirme süresine dikkat edin: Makarnayı haşlarken paket üzerinde belirtilen pişirme süresine dikkat edin. Aşırı pişmiş veya çiğ makarna, lezzetini kaybeder ve istenmeyen bir kıvama sahip olabilir.

3. Makarnayı süzün ve hemen servis yapın: Makarnayı haşladıktan sonra hemen süzün ve servis tabağına alın. Makarnayı fazla süzgeçte bekletmek, yapışmasına ve soğumasına neden olabilir.

4. Sos ile servis yapın: Makarnanızı servis yaparken üzerine lezzetli bir sos eklemeyi unutmayın. Domates sosu, pesto sosu veya kremalı sos gibi çeşitli seçeneklerle makarnanızın lezzetini artırabilirsiniz.

5. Makarnayı karıştırın: Servis yapmadan önce haşlanmış makarnayı hafifçe zeytinyağı veya tereyağı ile karıştırarak daha lezzetli bir kıvam elde edebilirsiniz.

LEZZETLİ MAKARNA TARİFİ

Krema Tadında Sütlü Makarna Tarifi İçin Malzemeler



1 paket makarna

3 bardak süt

Karabiber

Tuz

Köri

Yarım su bardağı zeytin yağı

Krema Tadında Sütlü Makarna Tarifi Nasıl Yapılır?

Makarnamızı az bi suda haşlıyoruz ama çok az yumuşayınca suyunu süzüp üzerine sütü ilave ediyoruz.

Altını kısık ateşte tutuyoruz.

Daha sonra baharatlarını ve yağını koyup iyice karıştırıyoruz.

10 dk kısık ateşte pişiriyoruz.

En son ocağın altını iyice açıp süt koyulaşıp makarnayı içine çekene kadar pişiriyoruz.

Arada bir karıştırmayı unutmayalım çok hafif sulu gibiyken ocağın altını kapatıyoruz 5 dk dinlendirip servis edebilirsiniz.