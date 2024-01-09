Hanımlar aklınızda bulunsun; Kelle paça çorbasına lezzet katan baharat

Kelle paça çorbasına lezzet katan baharat belli oldu. İşte mutlaka tüketmeniz gereken o baharat

Hanımlar aklınızda bulunsun; Kelle paça çorbasına lezzet katan baharat

Kelle paça çorbası, içerdiği kıkırdak, kemik ve bağ dokusu ile sağlık açısından birçok fayda sunmaktadır. Özellikle kollajen ve protein bakımından zengin olan kelle paça çorbası, cilt sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kemik ve eklem sağlığını korur, sindirim sistemini düzenler ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir. Kelle paça çorbasının içerdiği mineraller sayesinde enerji seviyesini yükseltir, kemik gelişimini destekler ve kasları güçlendirir. Bu nedenle düzenli tüketildiğinde kelle paça çorbasının birçok sağlık faydası bulunmaktadır.

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FAYDASINI KATLAYAN BAHARAT

Aşçılara göre kelle paça çorbasına katılan kimyon çorbanın lezzetini katlıyor. Kimyon sayesinde çorbanın hazmı çok daha kolay oluyor

Hanımlar aklınızda bulunsun; Kelle paça çorbasına lezzet katan baharat - Resim : 2

Hamilelikte Kelle Paça İçilir Mi?

Habertürk'te yer alan habere göre; Kelle paça çorbası hakkında en çok sorulan sorulardan biri de hamilelikte tüketilip tüketilemeyeceğidir. Kemik sağlığı, ağız sağlığı ve saç sağlığına kadar şifa dolu bir besin olan kelle paça çorbasının tüketiminde hamileler için uyarı yapılmaktadır. Bunun nedeni ise kelle paçanın sakattan elde edilmesidir. Sakatatların içerisinde toksin üreten bakteriler bulunur. Bu toksinler hamilelik döneminde fetüse zarar verebilir. Bu yüzden de hamilelik döneminde gebe kadınlar kelle paça çorbası tüketiminden uzak durmalıdır.

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