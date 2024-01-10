Türkiye'nin en çok satılan otomobili Fiat Egea'dan kötü haber! Zam çok büyük oldu

Fiat'ın ocak ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi belli oldu. Şirket, bu ay Egea fiyatlarına yine zam yaptı. Uzun süredir şirket indirimleriyle dikkat çekiyor. Fiat tarafından yapılan zam araç almak isteyenleri şaşırttı.

Fiyat, Türkiye'de en çok satın alınan araçları üreten bir firma.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan oldu. Fiat fiyatları artık çok pahalı. Eskiden en ucuz araçlar Fiat modelleriydi.

Ensonhaber.com sitesindeki habere göre; Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, 9 yıldır Türkiye'nin zirvesinde yer almayı başardı.

Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea’nın fiyatları, aralık ayında zamlanmış ve baz modelin fiyatı 777 bin 900 TL'den 794 bin 900 TL'ye yükselmişti.

Fiat Egea fiyatlarına yeni yıl zammı

Yeni yıla girmemizle birlikte fiyat listesini güncelleyen Fiat, Egea modelinin fiyatlarını bir kez daha artırdı.

Yapılan zamla birlikte, en düşük Egea fiyatı 834 bin 900 TL'ye yükseldi. Diğer modellerin fiyatları ise şu şekilde:

Fiat Egea fiyat listesi

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - Manuel - Benzinli

Mayıs- 506.900 TL

Haziran- 614.900 TL

Temmuz Fiyatı: 685.250 TL

Temmuz Fiyatı: 699.740 TL

Ağustos fiyatı: 767.900 TL

Eylül fiyatı: 767.900 TL

Ekim fiyatı: 752.900 TL

Kasım fiyatı: 777.900 TL

Aralık fiyatı: 794.900 TL

Ocak 2024 fiyatı: 834 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Aralık 2023: 973 bin 900 TL

Ocak 2024: 1 milyon 013 bin 900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT (otomatik dizel):

Aralık 2023: 1 milyon 110 bin 900 TL

Ocak 2024: 1 milyon 160 bin 900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (otomatik - elektrikli benzinli):

Aralık 2023: 1 milyon 242 bin 900 TL

Ocak 2024: 1 milyon 292 bin 900 TL