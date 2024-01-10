Airfryerde patates pişirmenin en lezzetli yolu! Genelde hatalı pişirmişiz....

Hayatımıza son zamanlarda hızlı bir giriş yapan airfryer, mutfakta hem işimizi kolaylaştırıyor hem de besinlerin daha sağlıklı pişmesini sağlıyor kuşkusuz. Ünlü şef, lezzetli airfryerde patateslerin nasıl pişirileceğine dair ayrıntılı ve takip edilmesi kolay bir tarif verdi. Birçok kişi airfryerde patates pişirirken lezzetli olmadığını söylüyor. Oysa airfryerde patates pişirirken doğru yöntemi uygulamak gerekiyor.

Haberturk.com sitesinde yer alan içerikte; airfryerde patates pişirirken dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı. İşte o tarifle ilgili tüm detaylar

"Chopped" ve "Food Network Star" programlarında yer alan klasik eğitimli bir şef olan New York Catering Service'ten Şef Chris Nirschel, patates kızartması hakkında tüyolar veriyor.

İhtiyacınız olan malzemeler:

Başlamadan önce tüm malzemelerinizin kullanıma hazır olduğundan emin olmak isteyeceksiniz! Herhangi bir airfryer iş görecektir ve Şef Nirschel, patatesler için kızıl patatesleri önermektedir, çünkü "nişastalı dokuları nedeniyle pişirme için idealdirler ve bu da iç kısmın yumuşak olmasını sağlar." Patatesleriniz ve airfryerinizle birlikte ihtiyacınız olacak:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı deniz tuzu

1 yemek kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı kurutulmuş biberiye

Malzemelerinizi hazırladıktan sonra her şeyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Patateslerinizi hazırlıyoruz

Şef Nirschel, en iyi hava fritözlü fırında patates için talimatlarını paylaşıyor:

Patateslerinizi temizleyip kurulayın. Şef Nirschel'in malzemelerinizi hazırladıktan sonra yapmanızı önerdiği ilk şey patateslerinizi temizleyip kurutmak. "Patatesleri akan suyun altında iyice yıkayın ve bir mutfak havlusu kullanarak kurulayın, ciltte fazla nem olmadığından emin olun."

Patatesleri çatalla delin. Bir sonraki adım, patateslerin hava fritözünün yüksek sıcaklığına dayanabilmesini sağlamak için önemli bir adım olan patatesleri delmek olacaktır. Nirschel, "Bir çatal kullanarak her bir patatesi birkaç kez hafifçe delin, bu pişirme işlemi sırasında buharın çıkmasını sağlar ve patateslerin patlamasını önler" diyor.

Bunları zeytinyağına bulayın. Patatesler yıkanıp kurutulduktan ve çatalla delindikten sonra zeytinyağına bulayabilirsiniz. Şef Nirschel, "Büyük bir karıştırma kabında, zeytinyağını patateslerin üzerine gezdirin ve ellerinizi kullanarak patatesleri eşit şekilde kaplayarak her yüzeyin kaplandığından emin olun" diyor.

Patatesleri baharatlayın. Pişirmeye başlamadan önceki son hazırlık adımı, patateslerinizi dilediğiniz gibi baharatlamaktır. Nirschel ayrı bir kase alıp "deniz tuzu, karabiber, sarımsak tozu ve kurutulmuş biberiyeyi karıştırmayı" öneriyor. Daha sonra "bu baharat karışımını yağlanmış patateslerin üzerine serperek eşit bir kaplama sağlamasını" söylüyor.

Patateslerinizi airfryerde pişirmek

Artık her şey hazır olduğuna ve kullanıma hazır olduğuna göre, fırında patateslerinizi mükemmel bir şekilde pişirebilirsiniz.

Fırınınızı 400 Fahrenheit dereceye kadar önceden ısıtın. Şef Nirschel, bu sıcaklığın "patateslerin eşit şekilde pişmesini ve çıtır bir kabuk elde etmesini sağlayacağını" söylüyor.

Patatesleri sepete aralıklı olarak yerleştirin. Daha sonra patatesleri hava fritözü sepetine yerleştirmek isteyeceksiniz, "aşırı kalabalık olmadıklarından ve etraflarında yemek pişirmek için yeterli alan olduğundan emin olun" diyor Nirschel.

Yarısında bir kez çevirerek 40-45 dakika pişirin. Hava fritözü önceden ısıtıldıktan sonra patatesleri 40-45 dakika pişirebilirsiniz. Nirschel, "Eşit şekilde pişmelerini sağlamak için yarıya kadar çevirmeyi unutmayın" diye ekliyor.

Pişip pişmediğini kontrol edin. 40-45 dakika sonra Nirschel, bir patatesi fritözden dikkatlice çıkararak pişip pişmediğini kontrol edebileceğinizi söylüyor. "Cildi çıtır olmalı ve çatal eti kolayca delebilmelidir."

Ve son olarak çıtır fırında patateslerinizin tadını çıkarabilirsiniz! Nirschel, "Patatesler piştikten sonra fritözden çıkarın" diyor. "Birkaç dakika soğumalarını bekleyin, ardından ortasından bir yarık kesin ve içlerini bir çatalla kabartın. Bir parça ekşi krema, bir tutam frenk soğanı veya en sevdiğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz."

Hava fritözünde patates pişirirken 'yapılmaması gerekenler'

Hava fritözünde patates pişirirken dikkat edilmesi gereken noktalar oldukça önemlidir. Şef Nirschel'in önerilerine göre, patatesleri pişirmeden önce çatalla delmek buharın kaçmasına izin verir ve patateslerin patlamasını önler. Ayrıca, patateslerin yıkandıktan sonra iyice kurutulması gerekmektedir çünkü aşırı nem, gevrekleşme sürecini engelleyebilir. Sepeti aşırı doldurmak eşit olmayan pişirmeye yol açabilir, bu nedenle her patatesin eşit şekilde pişmesi için geniş alana ihtiyaç vardır. Baharat da oldukça önemlidir çünkü patatesin lezzetini ortaya çıkarır. Ayrıca, hava fritözünde patates pişirirken çok uzun süre yüksek sıcaklıklardan kaçınmak gerekmektedir çünkü aşırı ısı derilerin aşırı gevrek olmasına ve iç kısımların az pişmesine neden olabilir. Son olarak, patatesleri pişirme süresinin yarısında çevirmek eşit pişirmek için oldukça önemlidir. Bu adımın ihmal edilmesi, patateslerin eşit şekilde pişmemesine neden olabilir.

Kaynaklar: Haberturk.com, Youtube.com, Gercekgundem.com