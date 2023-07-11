Börek çıtır çıtır olsun istiyorsanız asla atlamamanız gereken tüyo! Böreğin lezzetli katlıyor...

Çıtır börek yapmak için bazı püf noktaları vardır. Bu noktaları bilmek, böreklerinizin lezzeti ve kıvamı açısından oldukça önemlidir. İşte çıtır börek yaparken bilmeniz gerekenler:

1. Hamurun kıvamı çok önemlidir. Hamurunuzun sert veya sulu olmaması için ölçüyü iyi ayarlamalısınız. Hamurun kıvamı, iç harcın dağılmadan rahatça sarılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.

2. Böreklerinizin çıtırlığı için yağ kullanımı oldukça önemlidir. Böreklerinizi yağsız yaparsanız, çıtırlık hissi yerine yumuşak bir yapı elde edersiniz. Ancak çok fazla yağ kullanımı da böreklerinizi ağır ve yağlı hale getirebilir. Bu nedenle yağı dikkatli kullanmalısınız.

3. İç harcın lezzeti de böreklerinizin lezzeti açısından oldukça önemlidir. İç harcınızın lezzetini arttırmak için baharatları doğru oranda kullanmalısınız. Ayrıca iç harcın suyunu iyice süzmeli ve içinde fazla su bırakmamalısınız.

4. Böreklerinizi pişirirken dikkatli olmalısınız. Fazla ateşte pişirirseniz börekleriniz yanabilir, az ateşte pişirirseniz de çıtırlık hissi yerine yumuşak bir yapı elde edersiniz. Böreklerinizin pişmesi için orta ateşte pişirmeniz en uygunudur.

5. Börekleri fırına vermeden önce üzerine yumurta sarısı sürmek, böreklerinizin daha çıtır görünmesini sağlar. Ayrıca üzerine susam veya çörek otu serpmek de böreklerinizin lezzeti açısından oldukça önemlidir.

Bu püf noktalarını göz önünde bulundurarak, lezzetli ve çıtır börekler yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

BÖREK YAPARKEN DİĞER BİLMENİZ GEREKENLER

Uskuphaber.com sitesinde ise börek yaparken dikkat edilmesi gerekenler kurallar sıralandı

Börek Türk mutfağının en eşsiz lezzetlerinden biridir. Canınız börek çektiyse bilmeniz gereken bazı bilgiler var.

Ben genelde uzun zamandır börek yaparken bu sırları uygulamaktayım. Bu yöntemler sayesinde yapmış olduğum börekler çok harika olmaktadır. Sizlerde bu sırları uygularsanız oldukça nefis börekler yapabileceksiniz.

Yapmanız gerekenleri maddeler halinde sıraladık. Eğer böreğinizin kusursuz olmasını istiyorsanız hiç bir maddeyi atlamayın.



Büyük annem bir göçmen kızıydı ve hamur işi börek konusunda adeta usta bir isimdi. Mahallemizde hatta taş fırınımız vardı. Genelde börekleri veya ekmekleri orada yapardı mahalle halkı.

Eski günlerde kaldı tabi o fırınlar :)) Şimdi sizlere büyük annemden öğrenmiş olduğum nefis böreklerin sırrını vereceğim.

Yufka Alırken Buna Dikkat Edin

Böreğinizin lezzetli olmasını istiyorsanız her zaman taze günlük yufka alın. Ayrıca böreğiniz taze yufka sayesinde puf puf kabaracaktır. Günlük olsa bile açıkta kalmış yufkaları kesinlikle tercih etmeyin.

Börek Yaparken Kullanacağız Malzemeler

Böreğinizin içi için kullanacağınız malzemelerin her zaman oda sıcaklığında ve günlük olmasına özen gösterin. Yumurta ve süt gibi ürünleri en az 2 saat önceden buzdolabından çıkartın. Günlük ve oda sıcaklığındaki iç malzemeler her zaman böreğinizin daha fazla kabarmasını ve lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Soda Mucizesi

El açma ya da hazır yufka hiç fark etmez! Eğer böreğinizin puf puf kabarmasını ve yumuşacık olmasını istiyorsanız mutlaka böreğinizin sosuna soda ekleyin. Sadece aralarına değil öte yandan yufkalarınızı soda ve yağ karışımına batırabilir veya ıslatabilirsiniz. Böreğiniz bu yöntem sayesinde hem daha çok kabaracak hem de kurumayacaktır.

Bir diğer yöntem ise böreğinizi hazırlarken en alt katına soda ve yumurta karışımı dökebilirsiniz. Bu yöntemde böreğinizin hem yumuşacık hem de puf puf kabarmasını sağlayacaktır.

Pişirme Derecesine Dikkat Edin

Her zaman tarifte verilen ısıya dikkat edin. Hızlı pişeceğini düşünerek fırın derecesini arttırmayın. Aksi taktirde böreğiniz kabarmayacak, üstü kuruyacak ve içi de pişmeyecektir. Böreğinizin her yerinin eşit bir şekilde pişmesini istiyorsanız tarifte verilen derece ve dakikaya sadık kalın.

Süresinden Fazla Fırında Tutmayın

Böreğiniz pişer pişmez fırını kapatın ve hiç bekletmeden fırından çıkartın. Aksi taktirde puf puf kabarmış mis gibi böreğiniz pişmeye devam edecek, sönecek ve kuruyacaktır. Bu yüzden istenilen derece ve sürede pişirdikten sonra mutlaka fırında bekletmeden çıkartın. Tezgaha koyduğunuz böreğinizin üstünü nemli temiz bir bez ile ilk sıcaklığı gidene kadar örtülü olarak bekletin.

Üstünü Örtün

Böreğiniz fırından çıktı. Mis gibi kokusunu aldınız. İlk sıcaklığı da gitti. Tamam fazla beklemeden dilimleyin. Ardından üstünü kapatabileceğiniz bir kaba alın. Ama hala sıcaklığı devam ediyorsa biraz daha bekleyin. Aksi taktide kabarıklığı gider ve çıtırlığından eser kalmaz.