Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor

Uskuphaber.com sitesinde yer alan bir içerikte solmuş çiçekleri kurtaran en etkili yöntemden bahsedildi. İşte solmuş çiçeklerle ilgili işinize yarayacak o bilgi

Çiçek, çabuk solan narin bir bitkidir. Çiçeklere iyi bakmak gerekiyor. Çiçeklerin toprağı iyi seçilmelidir. Aynı zamanda çiçek yerini de sevmelidir. Eğer çiçek yerini sevmezse hızlı bir şekilde solma durumu olabiliyor.

ÇİÇEKLERİ COŞTURAN YUMURTA YÖNTEMİ

Çiçekler zamanla solabilir ve ölebilirler. Bazı çiçekler ise çiçek açmayı bırakır. Zamanla çiçekler solar. İşte bu sorunları önlemek için çok doğal bir çiçek coşturan tarifi var:

HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYU ÇİÇEKLERİ COŞTURUYOR

İnanması güç ama gerçekten de haşlanmış yumurta suyu çiçeklerin coşmasını sağlıyor. Yapmanız gereken şey basit. Haşlanmış yumurta suyunu çöpe dökmemek.

Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan bir içerikte; Haşlanmış yumurta suyunun çiçekler üzerindeki etkisi paylaşıldı.

Sardunyayı kim sevmez? Harika bir görüntüye sahip olan bu hoş çiçek birçoğumuzun evini, balkonunu ve bahçesini süslüyor.



Peki sabahları kahvaltıda yemek için haşladığımız yumurtanın suyunun özellikle sardunya için adeta bir can suyu olduğunu biliyor muydunuz?



Evet yanlış duymadınız! Haşlanmış yumurta suyu sardunyanın daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Ayrıca daha bol çiçekli olmasını sağlar.



Aslında haşlanmış yumurta suyu sadece sardunya değil, menekşe ve diğer birçok çiçek için faydalıdır. Bu değerli bilgiyi öğrendikten sonra haşladığınız yumurtaların suyunu artık lavaboya dökmeyeceğinize eminiz!



YUMURTA KABUKLARI DA ÇİÇEKLER İÇİN ÇOK FAYDALIDIR

Doğal çiçek coşturan önerilerimize yine yumurta ile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yumurta sadece bizler için değil bitki ve çiçekler için de faydalı bir besin.

Bu sefer ev yapımı çiçek coşturan olarak yumurtanın kabuklarını değerlendireceğiz. Yumurtayı tükettikten sonra kabuklarını sakın atmayın! Kabukları ufak parçalar haline getirdikten sonra saksıdaki toprakla karıştırın. Üzerine de haşladığınız yumurtanın suyunu dökün.

Yumurta kabukları bitkiyi kısa sürede daha canlı ve verimli yapar. Ayrıca haşereleri bitki ve çiçeklerden uzak tutar.



HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYUNU ÇİÇEKLERE DÖKERKEN DİKKAT

Öte yandan önemli bir uyarımız daha var. Bu uyarıyı dikkatlice uygulayın. Bitkilerinize haşlanmış yumurta suyu dökmek faydalı. Ancak yumurtayı çeşme suyuyla değil de içme suyuyla haşlamak gerek. Çeşme suyu kireçlidir ve asla çiçeklere verilmemelidir. O nedenle mutlaka bitkilerinize haşlanmış yumurta vereceğiniz zaman mutlaka ama mutlaka içme suyuyla yumurtaları haşlamaya dikkat etmelisiniz.