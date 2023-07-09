Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor

Uskuphaber.com sitesinde yer alan bir haberde çiçek bakım tüyolarıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Çiçekler; bize güzellikleri, renkleri, o hoş kokuları ve yeşil yaprakları ile mutluluk vermektedir. Evimizi, bahçemizi, terasımızı ve balkonumuzu süsleyen çiçeklerimizi korumak ve daha iyi gelişmelerini sağlamak için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var.

Çiçeklerinizi korumanızı sağlayacak önemli bir bilgiyi sizler için derledik..

Birçok çiçek bakıcısı tarafından bilinen bu bilgiler çiçeklerinizin de coşmasın sağlayacak.

Çiçekler evin tüm havasını değiştirmektedir. Evin içine taze bir hava getiren çiçekler sadece evimize güzellik katmaz aynı zamanda da sağlık katar. Büyük şehirlerde yaşayan birçok kişiye uzmanlar çiçek yetiştirmelerini önermektedir.

Çünkü doğanın bir parçası olan çiçekleri besleyerek günün stresini atmak mümkündür. Sevgilinizin ve arkadaşlarınızın size aldığı çiçekler bir kaç gün içinde solabilir. Peki o çiçekleri ve evdeki baktığımız çiçekleri daha uzun süre nasıl canlı tutabiliriz?



Hurriyet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Çiçeklerin uzun süre canlı kalmasını sağlayacak 5 yöntem paylaşıldı. Öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde çiçeklerinizin çok daha uzun süre canlı kalmasını sağlayacaksınız.

İşte çiçeklerinizi canlı tutmanızı sağlayacak 5 yöntemle ilgili tüm bilgiler

AĞARTICI

Vazonuzda kaç litre su bulunuyorsa o ölçüde ağartıcıyı vazoya dökmelisiniz. Örneğin vazonuzda 2 litre su var ise iki çeyrek çay kaşığı yani yarım çay kaşığı ağartıcıyı vazoya ilave etmelisiniz. Ya da 1 litre suyun içine 1 çay kaşığı şeker ile 3 damla ağartıcı ilave edebilirsiniz.

GAZOZ

Çeyrek fincan gazozu çiçeğin suyuna eklerseniz gazozun içinde bulunan şeker çiçeklerinizin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

ASPİRİN



Aspirin, çiçeklerin canlı kalmasında kesin ve etkili bir çözümdür. Çiçeklerinizi sulamadan önce suyun içine bir parça toz haline getirilmiş aspirin ilave edin. Üç günde bir vazodaki suyu değiştirerek çiçeklerinizin ilk günkü tazeliğini koruyabilirsiniz. Bu yöntem ile Salon Çiçeklerinize Iyi Bakın.

ŞEKER



3 Yemek kaşığı şeker ile 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 1 litre suya ekleyin ve iyice karıştırın. Şeker bitkilerin köklerini besliyor ve sirke de bitkinin bakteri toplamasını önlüyor.

SAÇ SPREYİ



Vazodan bir parça uzak durarak güzel çiçeklerinize saç spreyinden bir parça sıkarak canlı ve hoş görüntülerini muhafaza edebilirsiniz.