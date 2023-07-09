Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor

Solmuş veya solmakta olan Çiçekleri coşturmanıza yarayacak 5 önemli şey

Son Güncelleme:
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor

Uskuphaber.com sitesinde yer alan bir haberde çiçek bakım  tüyolarıyla ilgili detaylar paylaşıldı. 

Çiçekler; bize güzellikleri, renkleri, o hoş kokuları ve yeşil yaprakları ile mutluluk vermektedir. Evimizi, bahçemizi, terasımızı ve balkonumuzu süsleyen çiçeklerimizi korumak ve daha iyi gelişmelerini sağlamak için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var.

Çiçeklerinizi korumanızı sağlayacak önemli bir bilgiyi sizler için derledik..

Birçok çiçek bakıcısı tarafından bilinen bu bilgiler çiçeklerinizin de coşmasın sağlayacak.

Çiçekler evin tüm havasını değiştirmektedir. Evin içine taze bir hava getiren çiçekler sadece evimize güzellik katmaz aynı zamanda da sağlık katar. Büyük şehirlerde yaşayan birçok kişiye uzmanlar çiçek yetiştirmelerini önermektedir.

Çünkü doğanın bir parçası olan çiçekleri besleyerek günün stresini atmak mümkündür. Sevgilinizin ve arkadaşlarınızın size aldığı çiçekler bir kaç gün içinde solabilir. Peki o çiçekleri ve evdeki baktığımız çiçekleri daha uzun süre nasıl canlı tutabiliriz?


Hurriyet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Çiçeklerin uzun süre canlı kalmasını sağlayacak 5 yöntem paylaşıldı. Öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde çiçeklerinizin çok daha uzun süre canlı kalmasını sağlayacaksınız.

İşte çiçeklerinizi canlı tutmanızı sağlayacak 5 yöntemle ilgili tüm bilgiler

AĞARTICI
Vazonuzda kaç litre su bulunuyorsa o ölçüde ağartıcıyı vazoya dökmelisiniz. Örneğin vazonuzda 2 litre su var ise iki çeyrek çay kaşığı yani yarım çay kaşığı ağartıcıyı vazoya ilave etmelisiniz. Ya da 1 litre suyun içine 1 çay kaşığı şeker ile 3 damla ağartıcı ilave edebilirsiniz.

GAZOZ
Çeyrek fincan gazozu çiçeğin suyuna eklerseniz gazozun içinde bulunan şeker çiçeklerinizin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

ASPİRİN


Aspirin, çiçeklerin canlı kalmasında kesin ve etkili bir çözümdür. Çiçeklerinizi sulamadan önce suyun içine bir parça toz haline getirilmiş aspirin ilave edin. Üç günde bir vazodaki suyu değiştirerek çiçeklerinizin ilk günkü tazeliğini koruyabilirsiniz. Bu yöntem ile Salon Çiçeklerinize Iyi Bakın.
ŞEKER

Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor - Resim : 1
3 Yemek kaşığı şeker ile 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 1 litre suya ekleyin ve iyice karıştırın. Şeker bitkilerin köklerini besliyor ve sirke de bitkinin bakteri toplamasını önlüyor.

SAÇ SPREYİ


Vazodan bir parça uzak durarak güzel çiçeklerinize saç spreyinden bir parça sıkarak canlı ve hoş görüntülerini muhafaza edebilirsiniz.

Son Güncelleme:
Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin! Kimsenin bilmediği bir lokantanın sırrı: Çorbayı 2 Kat Lezzetli Hale Getirin!
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Kalabalık ortamdan sıkılan 3 burç! Asla insanlara tahammül edemiyorlar asla Kalabalık ortamdan sıkılan 3 burç! Asla insanlara tahammül edemiyorlar asla
ÇOK OKUNANLAR
Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş
Kalabalık ortamdan sıkılan 3 burç! Asla insanlara tahammül edemiyorlar asla Kalabalık ortamdan sıkılan 3 burç! Asla insanlara tahammül edemiyorlar asla
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...