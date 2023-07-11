Dibine ekleyin... Çiçekleri canlandıracak.. Küsen çiçeği yeniden coşturacak

uskuphaber.com sitesinde yer alan içerikte çiçekleri coşturan tüyolar paylaşıldı. Evde birçok kişi çiçek besliyor. Çiçek bakımı biraz zahmet istiyor. Solmuş çiçeklerinizi eski haline geri getirmek aslında zor değil.

Artigercek.com sitesinde yer alan bir içerikte; Salon bitkilerini canlandırmanın püf noktaları paylaşıldı; Salon bitkileriyle ilgili birçok çiçekçinin işte vermediği bilgiler:.

SÜT- Evdeki çiçeklerinizin dibine dökün ve sonucu görün! 1 haftada etkisini gösteriyor - Bitkilerin dibine süt dökmenin birkaç faydası vardır. Süt, bitkiler için doğal bir gübre kaynağıdır ve bitkilerin büyümesine yardımcı olabilir. Ayrıca, sütün içeriğindeki bazı bileşenler, bitkilerin sağlığına faydalı olabilir.

Sütün bitkilere faydaları şunlardır:

1. Gübreleme: Süt, bitkilerin büyümesine yardımcı olan doğal bir gübre kaynağıdır. İçeriğindeki proteinler, yağlar ve mineraller, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayabilir.

2. Mantar önleyici: Süt, bitkileri mantarlardan koruyabilecek bazı bileşenler içerir. Bu bileşenler, bitkilerin yapraklarındaki mantar enfeksiyonlarını önleyebilir.

3. Zararlı böcekleri uzaklaştırma: Bazı araştırmalar, sütün, bitkileri zararlı böceklerden koruyabileceğini göstermiştir. Sütün içeriğindeki bazı bileşenler, böcekleri uzaklaştırabilir veya öldürebilir.

4. pH dengesi: Süt, bitkilerin toprağındaki pH dengesini düzenleyebilir. Toprağın pH dengesi, bitkilerin büyümesi için önemlidir ve sütün içeriğindeki bazı bileşenler, toprağın pH dengesini düzenleyebilir.

Süt, bitkiler için faydalı bir gübre kaynağı olmasına rağmen, sütün bitki yapraklarına dökülmesi tavsiye edilmez. Süt, yapraklarda mantar enfeksiyonlarına neden olabilir ve bitkilerin yapraklarına zarar verebilir. Bu nedenle, sütü bitkilerin dibine dökmek daha sağlıklı bir seçenektir.

ÇİÇEKLERİ CANLANDIRMA YOLLARI NELERDİR?

Çiçekler, evlerimizi güzelleştiren ve doğanın bize sunduğu harika bir hediyedir. Ancak, bazen çiçeklerimiz solgun ve cansız görünebilir. Şimdi sizlerle paylaşacağımız 5 yöntem sayesinde çiçeklerinizi canlandırabilir ve daha uzun süre taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.

1. Su düzenli olarak değiştirin: Çiçeklerinizi canlandırmak için, suyunu düzenli olarak değiştirmeniz önemlidir. Kirli su, çiçeklerin ölmesine neden olabilir. Su değişimini haftada en az bir kez yapmanız önerilir.

2. Çiçeklere uygun sıcaklıkta tutun: Çiçeklerinizi canlı tutmak için, onları uygun sıcaklıkta tutmanız gerekir. Her çiçeğin farklı bir sıcaklık aralığı vardır. Çoğu çiçek, 18-22 derece arasında bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

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3. Güneş ışığına maruz bırakın: Çiçekler, doğal güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Çiçeklerinizi güneş ışığına maruz bırakarak, onların canlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ancak, aşırı güneş ışığı, çiçeklerin yanmasına neden olabilir. Bu nedenle, doğru miktarda güneş ışığına ihtiyaç duyduklarını unutmayın.

4. Gübre kullanın: Çiçeklerinizi canlandırmak için, onlara uygun gübre kullanabilirsiniz. Bitki besini veya organik gübre kullanarak, çiçeklerinizi besleyebilir ve canlandırabilirsiniz.

5. Solmuş yaprakları ve çiçekleri temizleyin: Solmuş yapraklar ve çiçekler, çiçeğin diğer kısımlarının da ölmesine neden olabilir. Bu nedenle, solmuş yaprakları ve çiçekleri düzenli olarak temizlemelisiniz.

GÜBRE EKERKEN DİKKAT

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Gübre ekerken dikkat edilmesi gereken bir uyarı paylaşıldı:

- Gübre ekmek isterseniz, çiçeği kökünden dağıtmadan havaya kaldırmaya özen gösteriniz. Yeterli miktarda gübreyi veya organik toprağı diplere baskı yaparak yaydıktan sonra kökü içe doğru bastırıp üzerine kendi toprağını ilave ediniz.

Fotoğraflar: youtube -Teyze'nin hobileri ---