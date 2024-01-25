Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli...

Tane tane pilav pişirmek için aklınızda bulunması gerekenler

Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli...

Eğer pilavınızın tane tane olmasını istiyorsanız, mutlaka şehriyeli pilav denemelisiniz. Hem lezzetli hem de görsel olarak güzel bir sonuç elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.

Pirinç pilavı yaparken tane tane sonuç almak herkesin istediği bir şeydir. Ancak bazıları için bu kolay bir iş gibi görünmeyebilir. İşte size tane tane pirinç pilavı yapmanın sırrı: şehriye!

Şehriye, pirinç pilavına eklenen gizli bir malzemedir ve pilavınızın tane tane olmasını sağlar. Bir bardak şehriye eklemek, pilavınızın kıvamını ve görünümünü olumlu yönde etkileyecektir.

Şehriyeli pilav yapmak için işte bilmeniz gereken tarif

2 su bardağı baldo pirinç 3 su bardağı su 2 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı arpa şehriye 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli... - Resim : 1
ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV TARİFİ...


Öncelikle pirinç ayıklanıp üzerinden 3-4 parmak geçecek kadar ılık su ve tuz konup 30 dakika ıslatılır. Ardından ıslanma sonrası pirinç nişastası ayrışana kadar yıkanır ve suyu süzülür. Yayvan bir tencereye yağ koyulur ve ısıtılır, eritilir. Arpa şehriye ilave edilerek hep aynı yöne doğru pembeleşinceye dek karıştırılır.

Sonra pirinç ilave edilerek hep aynı yöne doğru karıştırılarak pirinçlerin kırılmamasına dikkat edilerek parlak sert bir görünüm alana dek kavrulur. Bir yandan su kaynatılır. Kaynar su pirinçlerin üzerine eklenir. Tuz eklenip bir kez karıştırılır ve kapağı kapatılır. Ocak kısılır ve ara sıra tencere sallanarak suyunu tamamen çekinceye kadar pilav pişirilir. Pişen pilav servis saatine dek tencerede üzeri nemli bez örtülü bir şekilde bekletilerek dinlendirilmelidir.

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