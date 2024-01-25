FOX bombayı patlattı! Hudutsuz Sevda dizisine yeni oyuncu

FOX'un bombayı patlatarak duyurduğu haberle birlikte, "Hudutsuz Sevda" dizisinin 17. Bölümü seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Dizinin kadrosuna dahil olan bu yetenekli oyuncu, izleyicilere unutulmaz bir performans vaat ediyor. FOX'un bu hamlesiyle birlikte, "Hudutsuz Sevda" dizisinin önümüzdeki dönemde kadrosunu genişletmesi bekleniyor.

“Hudutsuz Sevda” dizisi FOX’un şimdiden yeni sezonda da devam ettirmeyi planladığı dizilerin başında geliyor. MedYapım imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna Esengül Aypek “Ceylan” karakteriyle dahil oluyor. Ceylan diziye Melike Küçük’ün hayat verdiği “Sevda”yla ana oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

Halil İbrahim’in kol kanat gerdiği ve ev ahaline kattığı Ceylan, hiç çocukluk yaşamamış dağdaki evlerini çekip çevirmiş, odun taşımış, inek sağmış, yemek yapmış, çamaşır yıkamış ama kimseye boyun eğmemiş eyvallah etmemiş, çoğu zaman aç yatmış ama kardeşlerinin kursağından haram lokma geçirmemiş gözü kara bir kadındır. Kız kardeşiyle zor duruma düşünce de Halil İbrahim’in kapısını çalar… Ceylan Halil İbrahim’i görür görmez ondan çok etkilenir.