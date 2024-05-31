Bir ili karıştıran ilan: "Gördüğünüz yerde suratına tükürün"

Adana'da bir erkeğin fotoğrafı birçok noktaya asıldı. Üzerinde "Gördüğünüz yerde suratına tükürün" yazılı ilan görenleri şaşırttı.

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Adana’da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile birçok yere asılan ilan, görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan asıldı.

“ALDATMA KONUSUNDA PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ”

Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile ‘Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor’, ‘Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun’, ‘Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz’ yazıları dikkat çekti. İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

“ARKADAŞ GRUBUNDAN PAYLAŞACAĞIM”

Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören Ali Batuhan Okay isimli genç, “Görünce çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana’nın insanı çok değişik. Her şeyi yaparlar. Yoldan geçiyordum, gördüm muhtemelen arkadaşları yapmıştır. Ben de fotoğrafını çektim, bizim arkadaş grubundan paylaşacağım” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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