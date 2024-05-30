Canan Karatay'ın en sevdiği besindi. Köfteye ve ete eklenirse lezzeti katlanıyor

Canan Karatay, Türk tıp doktoru ve beslenme uzmanı olarak bilinir. Sağlıklı beslenme konusundaki görüşleri ve önerileriyle tanınan Karatay'ın en sevdiği besinlerden biri kuyruk yağıdır. Kuyruk yağı, özellikle köfte ve et gibi yemeklerde kullanıldığında lezzetini arttıran bir malzemedir.

Kuyruk yağı, hayvanların kuyruklarında bulunan ve içerisinde doymuş yağ asitleri ile vitaminler barındıran bir besindir. Özellikle et yemeklerine eklenmesiyle lezzetini arttırmanın yanı sıra, vücut için de faydalı bir yağ çeşididir. Karatay, kuyruk yağının sağlık açısından da faydalarını sıkça vurgulamaktadır.

CANAN KARATAY NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Canan Karatay, “Kuyruk yağı yenirse ömrünüz uzun olur” dedi.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI NELER?



Besleyici özellikler: Kuyruk yağı, doğal olarak bulunan yağlar ve besleyici maddeler içerir. Bu nedenle, cildinize ve saçınıza uygulandığında besleyici etkiler sağlayabilir.

Nemlendirici: Kuyruk yağı, cilde derinlemesine nüfuz edebilen yoğun bir nemlendirici olarak kullanılabilir. Kuru ciltleri nemlendirmek ve cilt bariyerini güçlendirmek için etkili olabilir.

Saç sağlığı: Kuyruk yağı, saç derisini besleyerek saç sağlığını destekleyebilir. Saç tellerini güçlendirir ve kırılma ve dökülmeyi azaltabilir. Ayrıca saç derisini nemlendirir ve kepek oluşumunu önleyebilir.

İltihap önleyici: Kuyruk yağı, İltihaplı cilt koşullarının (örneğin egzama veya sedef hastalığı) tedavisine yardımcı olabilir ve ciltteki tahrişi azaltabilir.

Yara iyileştirici: Kuyruk yağı, küçük kesikler, yanıklar veya yaralanmalar gibi cilt yaralarının iyileşmesini destekleyebilir. Yaralı bölgeye uygulandığında, iyileşme sürecini hızlandırabilir ve cilt dokusunun onarılmasına yardımcı olabilir.

Kaynak: yeniakit.com.tr, gercekgundem.com, youtube.com