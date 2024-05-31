Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti: "Bu karar kolay olmadı..."

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti: "Bu karar kolay olmadı..."

İYİ Parti'den bir istifa haberi geldi. Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti: "Bu karar kolay olmadı..." - Resim : 1

Kaya'nın istifa açıklaması şöyle:

"Bu karar, şahsım için kolay olmamış, ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete, milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim.

Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına, azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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