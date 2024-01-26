Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı

Toplumun büyük bir bölümü asgari ücretle geçinmek zorunda. Canan Karatay tarafından yapılan açıklamalar ise tartışma yaratmaya devam ediyor.

Karatay geçtiğimiz günlerde ekmek yerine ceviz tüketilmesini önermişti. Ceviz fiyatlarından bahseden vatandaşlar ekmek yerine ceviz almanın güç olduğuna dikkat çekmişlerdi.

CANAN KARATAY'A GÖRE EN SAĞLIKLI ET



Canan Karatay'a ait açıklamalar sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Karatay tarafından yapılan bir açıklama yine kısa sürede viral oldu.

Karatay, pastırmanın pişmemiş et olduğu için en sağlıklı et olduğunu söyledi.

Karatay daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhuriyet.com.tr'de de yer alan o habere göre; Prof. Dr. Canan Karatay, en sağlıklı kırmızı etin kuzu, keçi ve av hayvanlarında bulunduğunu söyleyerek, ızgarada sade olarak pişirilen veya yemeklerde kullanılan kuzu etinin evde yapılan kıymalı köftenin sağlıklı pişirilmesi durumunda kanserojen olmadığını belirtmişti.

PASTIRMA FİYATLARI CEP YAKIYOR

Karatay, pastırma tüketimini önermiş olsa da pastırma fiyatları cep yakıyor.

Bir zincir marketin internet sitesinde pastırmanın kilo fiyatının 1000 TL'ye yaklaştığı görülüyor.

PASTIRMANIN FAYDALARI

Pastırmanın faydaları oldukça fazladır. İçerdiği yüksek protein sayesinde kas gelişimine yardımcı olur. Aynı zamanda demir ve çinko açısından zengin olduğu için vücut direncini arttırır. Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Ayrıca pastırma, B vitamini açısından da zengin olduğundan enerji seviyesini yükseltmeye yardımcı olur. Tüm bu faydalarıyla pastırma, dengeli bir beslenme programında yer aldığında vücut için oldukça faydalı bir besindir.