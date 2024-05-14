Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu!

Yılan hikayesine dönen Yargıtay Başkanlığı seçiminde, başkan nihayet belli oldu.

Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi.

36'INCI TURDA NE OLMUŞTU?

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda dün yapılan Yargıtay Başkanlığı seçiminin 36. turunda Akarca 111 oy, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy almıştı.

Bugün yapılan 37. tur seçiminde Akarca 103, Kerkez 193 oy aldı. 8'i boş olan oyların 20'si geçersiz sayıldı.

ŞENTÜRK AKARCA LEHİNE ÇEKİLMİŞTİ

Yargıtay Başkanlığı adaylarından Muhsin Şentürk geçen hafta, mevcut başkan Mehmet Akarca lehine seçimden çekilmişti.

Ancak, Şentürk’ün geri çekilmesi ters tepti. Şentürk’ün oylarının büyük çoğunluğu Akarca yerine Ömer Kerkez’e gitti.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'ta tamamladı.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulunmuştur.

Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi.

2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getiriyor.

Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayrıntılar gelecek…