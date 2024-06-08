İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı: İsteyen istediğiyle görüşsün, İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yapılan görüşmeyle ilgili “Sayın Erdoğan, CHP lideri ile de görüşüyor. İsteyen istediği ile görüşsün. İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek. Ben kurulan senaryolara karşı çıkacağımı ilan ediyorum. Ben bu potada milletin iradesini erittirmeyeceğim” dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’nde T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, T24 Yazarı Tolga Şardan ve T24 muhabiri Serkan Demirtaş’ın sorularını yanıtladı.

"BEKLEMİYORDUM AMA ŞAŞIRMADIM"

Akşener’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşme konusunda, önceki açıklamalarını anımsatan Dervişoğlu, “Görüşmeden hangi aşamada haberdar oldunuz, şaşırdınız mı?” sorusu üzerine, şunları söyledi:

“Beklemiyordum ama şaşırmadım. Elbette içeriğini bilmiyorum. Görüşmeye dair açıklamadan sonra sağ olsunlar bizi bilgilendirdiler. Cumhurbaşkanı, CHP lideri ile de görüşüyor. Son görüşmeden sonra da açıklama yapılmadı. Yani sorunun muhatabı elbette ben değilim.”

Dervişoğlu, siyasi kulislerde konuşulan, Akşener’e cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edileceği iddiaları konusunda da “Bu konularda bilgim yok. Ancak ben, bana teklif edilemeyecek bir şeyin, O’na da kurucu başkanımıza da teklif edilemeyeceğini düşünürüm” yanıtını verdi.

'İYİ PARTİ TEK ADAMLIĞA HİZMET ETMEYECEK"

İYİ Parti’nin, AKP karşıtlığından ibaret bir parti olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Biz İYİ Parti olarak Türkiye’de olup biten sonuçlara, yapılan işlere muhalefet ediyoruz. Çünkü millet bize muhalefet görevi verdi. Biz de bu çerçevede parti politikalarını geliştireceğiz. Benim başında bulunduğum parti de tek adamlığa hizmet etmeyecek. İsteyen istediğiyle görüşebilir ama ben kurulan senaryolara karşı çıkacağımı ilan ediyorum. Ben bu potada milletin iradesini erittirmeyeceğim. İYİ Parti'yi milletin vicdanının merkezi olarak görüyorum. Oturduğum koltuğu da milletin yüklediği sorumluluk olarak kabul ediyorum.”