Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i buluşturan davet: Nikah şahidi oldular

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Işık Sümer ve Meltem Buse Akpınar'ın düğün törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. İki isim, genç çiftin nikahına da şahit oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın kıydığı nikah töreninde, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı. Özel ve Kılıçdaroğlu, düğün sırasında masada karşılıklı oturarak sohbet ettiler.

Kaynak: AA