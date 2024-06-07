Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin meclise alınmaması gerginliğe yol açtı

İzmir'in Menemen ilçesinde AKP'li Başkan Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye meclisine alınmadı. Polisin belediye talebi üzerine toplantıyı halka kapatması üzerine, işçiler ve CHP'li meclis üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı.

CHP'li meclis üyeleri, halkın alınmadığı bir toplantıya katılmayacaklarını belirterek, belediye binasını terk etti. Meclis üyeleri, Çevik Kuvvet barikatı arasından güçlükle geçerek içeri girebildi.

'HALKIN OLMADIĞI YERDE YERİMİZ YOK'

Menemen Belediye Meclisi CHP grup başkanvekili Necati Başar Eryılmaz, şunları söyledi:

"İçeride biz halkın da alınmasını istedik. İzin vermiyorlar. Bizi Çevik Kuvvet karşıladı. İkinci sınıf muameleye maruz kaldık burada. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri, halkın seçtiği meclis üyeleri hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesi göremez. Eğer halk alınmıyorsa Menemen Belediyesi'ne bizim de halkın olmadığı yerde yerimiz yok. Biz halkın temsilcileriyiz. Halktan kimse korkmasın. Seçimden önce herkese mavi boncuk dağıtıp da bugün sırça köşklerine girdiler, saklandılar. Saklanmayacaklar, çıkacaklar buraya. Bu halka hesap verecekler. Kesinlikle kınıyoruz bunları. Bize burada uygulanan Çevik Kuvvetle karşılayan bir belediye anlayışını kınıyoruz. Burada hiç kimse terörist değil. Şurada 20 tane işçi arkadaş var. 400 kişiyi attılar. 20 arkadaş var protesto ediyor. Ya koskoca belediye 20 işçiden mi korkuyor? Niye almıyorsunuz bunlar belediyeye? Bu 19'uncu yüzyılın siyaseti. 19'uncu yüzyılda bunlar olurdu. O CHP'liydi, bu AK Partiliydi. Böyle bir şey yok artık. Hepimiz kardeşiz."

'MADEM İHTİYACIN YOKTU 1 NİSAN'DA NEDEN İŞÇİ ALDIN?'

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey ise "Belediye girişinde Çevik Kuvvetle karşılanıyoruz. İçeri insanlar alınmıyor, burası kimsenin babasının malı değil. Tabelada Türkiye Cumhuriyeti'nin Menemen Belediyesi diye yazıyor. Menemen Belediyesi'nden saat 16:00'da herkesi dışarı çıkarıyorlar, şu an işçiyi içeriye almıyorlar. Belediyeyi çarçur ettiler, dünya kadar arazi sattılar. 2,5-3 milyona araziyi sattılar bütçe yaptılar. 1 Nisan'da işçi aldılar. Biz işçinin alınmasına karşı değiliz çıkarılmasına da yerine göre. Ama bugün bu işçiyi neden çıkardın? Madem ihtiyacın yoktu 1 Nisan'da neden işçi aldın? Niye kapalı kapılar, renkli camlar arkasında insanları seyrediyorsun? Belediye başkanı çıksın bir açıklama yapsın. Onu bekliyoruz, başka bir şey beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'PEHLİVAN HALKTAN KORKUYOR'

CHP'li meclis üyesi Ecevit Karakaş da "Ensesi kalın olanlara, bankamatikçilere karışmayacaksınız. Bir taraftan da gariban insanları yok sayacaksınız, işine son vereceksiniz. Böyle bir çifte standart olmaz. Siz belediye başkanısınız, buradaki halkın belediyeye girme gibi bir hakkı vardır. Siz o hakkı elinden alamazsınız. Burası halkın belediyesidir. Sayın Pehlivan halktan korkuyor. Gerçek yüzünü ortaya koydu. Seçimden önceki yaptığı 'işçi benim kardeşimdir, esnaf benim abimdir, kardeşimdir'... El etek öpmekle olmaz. İnsaflı davranacaksınız. Bayram öncesi bu insanları aşından, ekmeğinden etmeyeceksiniz. Hakkaniyetli olacaksınız. Bankamatikçileri çıkartacaksınız madem çıkartacaksanız. İşçiyi, emekçiyi çıkartmayacaksınız. Zaten rant, talan, soygun düzeniyle yönetiliyor bu belediyeler. Birilerinin buraya gelip bu işe el atması lazım. Denetleme yok, denetleme mekanizması çalışmıyor. Sayıştay görevini yapmıyor. Bunları kim sorgulayacak? Yapılan işlem hukuki değil, adaletli değil. Biz bunlara karşıyız. Karşı olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

BAŞKAN PEHLİVAN'IN ÖZEL KORUMALARI BASINA MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan meclis toplantısının başında salona girmek isteyen basın mensuplarının girişine izin verilmeyerek, Menemen Belediyesi özel güvenlik personeli tarafından beklemeleri istendi. Basın mensupları salon girişinde bekleyişini sürdürürken sonradan alana gelen 6 kişi basın mensuplarını uzaklaştırmak ve görüntü almasını engellemek istedi. Basına sözlü müdahalede bulunan kişilerin AKP'li başkan Aydın Pehlivan'ın seçim döneminde yanına aldığı özel korumalar olduğu ileri sürüldü. Basına müdahalede bulunan kişiler görevli olduklarını iddia ederek "Çekim yapma, çekme kardeşim, çekme oğlum" diye engellemede bulundu.

Kaynak: ANKA