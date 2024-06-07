Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi aldığı iddia edilmişti: Akşener cephesinden yanıt geldi

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinin ardından açıklama yapılmaması birçok tartışmayı beraberinde getirmişti.

İYİ Parti cephesinden görüşmenin içeriği ile ilgili aydınlatma yapılması için Meral Akşener'e çağrılar yapılmıştı.

Çağrıların ardından Akşener'e yakınlığı ile bilinen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu.

Akburak, Akşener'e 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi' iddiası ile ilgili de yanıt verdi.

Dikkat çeken görüşmenin ardından, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Akburak, Akşener'e 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' teklifi gelmesi halinde teklifin değerlendirilebileceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise söz konusu görüşmenin ardından böyle bir teklife ihtimal vermediğini söylemişti.

Burak Akburak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde yer aldı:

"Akşener devlette göreve hazır. Oğluyla ilgili iddialara ve Müsavat Dervişoğlu'na kızgın. İhraç edilirse İYİ Parti kalmaz.

Cumhurbaşkanlığı teklifi gelmedi, teklif gelirse değerlendirilir.

Yeni bir parti kurmayacak. Görüşmeyi Erdoğan istedi, zamanı bir gün önce belli oldu. Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek. Kendisini bundan sonra sık sık göreceğiz"

Akşener'in yeni saç rengi hakkında da konuşan Akburak, "Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi" ifadelerini kullandı.