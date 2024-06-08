İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek

İktidara yakınlığıyla bilinen Haber7 yazarı Ferhat Murat, İYİ Parti'de milletvekili olan 4 ismin önümüzdeki pazartesi ya da salı günü AKP'ye geçeceğini iddia etti.

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İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek

Haber7 yazarı Ferhat Murat, Ekol TV'de katıldığı 'Kontrol Noktası' adlı programda çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Ferhat Murat Pazartesi ve Salı gününü işaret ederek, "İYİ Parti'de aktif siyaset yapan 4 tane milletvekili AK Parti'ye geçecek." dedi.

Sunucu Pınar Işık Ardor ise "Bir taraftan İYİ Parti'den CHP'ye diğer taraftan da İYİ Parti'den AK Parti'ye geçişler var. İYİ Parti nereye doğru sürükleniyor. Meral Akşener ofis açtığında eski İYİ Parti genel başkanı olarak mı ofis açacak? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi dönecek? AK Parti'ye mi katılacak?" sorusunu yöneltti.

Ferhat Murat'ın cevabı ise şöyle oldu:

"Ben Meral Akşener'in yakın zamanda aktif siyasetin içerisinde olacağını düşünmüyorum. MHP veya AK Parti'ye girip siyaset yapmak yerine bugüne kadar elde ettiği tecrübeleri Türkiye'ye aktarma konusunda kendisinden talep edildiği miktarda sunma konusunda kendisi böyle bir süreci başlatmış.

MHP'den bu yana beraber siyaset yaptığı bir ortam hazırlanıyor. Meral Akşener'in amacı katkı sunmak. Türk siyasetinde makam, koltuk olarak görebileceği birçok noktayı görmüş bir isim. Bu saatten sonra Genel Başkanlık dışında başka bir siyaset yapma ihtimalini yüksek görmüyorum.

Cumhurbaşkanı ile görüştürdükten sonra Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu da arayıp konuyla ilgili bilgi veriyor. Bu da ince bir davranış. Müsavat Bey'in bu konuda bir rahatsızlığı yok.

İYİ Parti yönetim kademeisinde rahatsızlık söz konusu değil. "

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