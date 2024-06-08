Survivor'da final heyecanı! Acun Ilıcalı, heyecana bir yenisini daha ekledi

Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu TV8 ekranında yayınlanan Survivor All Star 2024'te nefes kesen mücadele son hızıyla devam ederken final için de geri sayım başladı.

Son 6 yarışmacının kaldığı haftada yavaş yavaş finalistler belli olurken Acun Ilıcalı, son acil durum konseyinde finalistlerin nasıl belirleneceğini açıklayarak heyecana bir yenisini daha ekledi.

BİR İSİM DAHA ADAYA VEDA EDECEK

Ilıcalı, acil durum konseyinde bir ismin daha adaya veda edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Yarın dokunulmazlık oyunu oynuyorsunuz. Altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak ve bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir kez daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi, yine herkes birbiriyle oynayacak. İkinci dokunulmaz ortaya çıkacak. Ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak.''

SURVIVOR ALL STAR'DA FİNALİSTLER NASIL BELİRLENECEK?

Ilıcalı, konuşmasına şöyle devam etti:

''Daha sonra final oyunları başlayacak. Final oyunları için yine sahneye çıkıyorsunuz, 5 yarışmacı. birinci oyunun galibi birinci finalist, ikinci oyunun galibi ikinvi finalist, kalan üç kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. Yani 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak''