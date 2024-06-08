Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan 8 Haziran 2024 tarihli karara göre 5 TL'lik madeni paralar tedavüle resmen girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi

5 TL değerindeki madeni paralar, resmen tedavüle girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Haziran 2024 tarihli karara göre; 28 Mayıs 1970 tarihli Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Kanun uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından madeni 5 liralar basılarak tedavüle girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi - Resim : 1

Bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretilen madeni 5 TL’nin ağırlığı 8,25 gram, çapı 28,15 mm, kalınlığı ise 1,70mm olarak belirtildi.

Kenarları tırtıllı olan madeni paranın dış halkasında sekiz köşeli Selçuklu yıldız motifi işlendi.

Halka ve göbeğin birleşim yerinde ise ay yıldız yer alırken, ortada “Türkiye Yüzyılı” logosu bulunuyor.

Paranın arka yüzüne ise Atatürk rölyefi, altta Cumhuriyet’in yüzüncü yıl logosu ve “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısına yer verildi.

DAHA ÖNCE HATIRA AMAÇLI BASILMIŞTI

5 TL'lik madeni paralar, daha önce de Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde hatıra amaçlı sınırlı sayıda basılarak tedavüle girmişti.

Resmi Gazete'deki karar şu şekilde:

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi 5 TL madeni para resmen tedavüle girdi