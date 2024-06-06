Bir süredir ortalıkta yoktu. Farah Zeynep Abdullah'ı mahkemelik edecek sözler

Farah Zeynep Abdullah yine yaptığı paylaşımla sosyal medyayı alt üst etti. Uzun bir süredir gündemde olmayan Farah Zeynep Abdullah, Kanal D'yi hedef aldığı paylaşımla gündem oldu.

Muhalif çıkışlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Ali Erbil'in Kanal D ekranlarında yeni bir program yapacağını duyunca sert bir tepki gösterdi. Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı yorumla Kanal D'yi çok ağır ifadelerle eleştirdi.

MAHKEMELİK OLABİLİR

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Turnike programıyla ekranlara geri dönüyor. Yarışmanın Kanal D'de yayınlanacağı haberi, Farah Zeynep Abdullah'ın tepkisini çekti.

"MAL BİR KANAL" YORUMU

Farah Zeynep Abdullah, Kanal D'nin Mehmet Ali Erbil'in tanıtımını "İşte parmağın sahibi geldi" notuyla paylaşmasının ardından, sosyal medya hesabından "Iyy ne kadar da mal bir kanal" şeklinde bir yorum yaptı. Bu sert çıkış, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim Abdullah'a destek verirken, diğer kesim yorumunu gereksiz buldu. Birçok kişi ise Farah Zeynep Abdullah'ın mahkemelik olabileceğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Oda TV'de aktarılanlara göre; Farah Zeynep Abdullah'ın yorumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, ünlü oyuncunun eleştirisine destek verirken, bazıları da bu çıkışı gereksiz ve abartılı buldu.