Balık yerken dikkat edin. Boğaza kaçan balık kılçığını çıkaran yöntem

Balık tüketimi sağlıklı bir beslenme alışkanlığı olmasına rağmen, balık yerken dikkatli olmak oldukça önemlidir. Özellikle balık kılçığı yutma durumu, hoş olmayan bir deneyim olabilir. Bu durumla karşılaşmamak için balık tüketirken dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak gereklidir.

Ancak unutulmamalıdır ki, balık kılçığı boğazda sıkıştığında acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu nedenle, balık tüketirken dikkatli olmak ve yavaş yemek yemek oldukça önemlidir. Ayrıca, balığı tüketmeden önce iyice kontrol etmek ve kılçıklarını çıkarmak da bu tür durumların önüne geçebilir.

BOĞAZA KAÇAN BALIK KILÇIĞI NASIL ÇIKARILIR?

İlk olarak, kılçığın kaçtığı noktayı belirlemelisiniz. Eğer kılçık boğazın alt tarafına kaçtıysa, öksürerek kendiliğinden çıkmasını sağlayabilirsiniz. Fakat kılçık daha yukarıya kaçtıysa, öksürmek fayda etmeyebilir. Kılçığın kaçtığı noktayı belirledikten sonra, bir dilim limonu sıkın ve için. Limon suyu, boğazdaki kasların gevşemesini sağlayarak kılçığın daha rahat çıkmasını sağlar. Eğer limon suyu yöntemi işe yaramazsa, bir dilim ekmeği yavaş yavaş çiğneyin. Bu işlem boğazdaki kasları hareketlendirerek kılçığın çıkmasına yardımcı olur.

Eğer kılçık yine çıkmadıysa, bir miktar zeytinyağı alın ve için. Zeytinyağı, boğazdaki kasları yumuşatır ve kılçığın daha kolay çıkmasına yardımcı olur.

Eğer bu yöntemler işe yaramazsa acil olarak tıbbi yardım almanız önerilir...