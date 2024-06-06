Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti

Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı? Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki vedalarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı

Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti

Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi bomba bir sezon finaliyle ikinci yılını noktalayacak. Dizi ise ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

YİĞİT KİRAZCI'NIN VEDASIYLA İLGİLİ BOMBA İDDİA

Dizinin başrol kadrosunda yer alan Yiğit Kirazcı apar topar ekibe veda etmişti. Bu vedayla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kızılcık Şerbeti cuma günü ekran yolculuğuna yaz tatili arası verecek. Ömer (Barış Kılıç) ile Görkem’in (Özge Özacar) geçmişte yaşadığı ilişki Ünal’ların evine bomba gibi düşerken soluk soluğa olaylar yaşanacak. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide tansiyon bir an bile düşmeyecek. Sezon finalinde diziden Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen ayrılırken ölerek veda eden kimse olmayacak. Bu durum giden oyuncuların ilerleyen bölümlerde tekrar ekibe dönme ihtimalini de akıllara getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti - Resim : 1

Ayrılacak 4 oyuncudan en çok Rüzgâr rolüne hayat veren Yiğit Kirazcı’nın veda nedeni merak konusu oldu. Kulislerden sızan bilgiye göre Kirazcı’nın sunduğu talepler yapım şirketi tarafından karşılanamadı. Bunun üzerine Kirazcı kendi isteğiyle ekibe veda etti. Umut’u oynayan Serkan Tınmaz’ın senaryodaki rolü biterken dizinin Alev’i Müjde Uzman çok yorulduğu, Çimen’i oynayan Selin Türkmen de okul hayatına devam etmek istediği için Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı.

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