Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi

FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisinin final yapmasıyla setlere veda eden Taner Ölmez sonunda yeni projesiyle geri dönüyor. Taner Ölmez'in hayranları son haberle çok mutlu oldular. Taner Ölmez'in can verdiği karakter FOX ekranlarında herkesi ağlatmıştı

Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi

Taner Ölmez’in yeni projesiyle ilgili detaylar belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taner Ölmez’in Ampüte futbolcu Barış Telli’ye hayat verdiği “Hayatla Barış” filminin fragmanı ve afişi görücüye çıktı.

“Hayatla Barış” filmi yeni yılın merakla beklenen filmleri arasında yer alıyor. Ampüte futbolcu Barış Telli’nin hayat hikâyesini konu alan film 23 Şubat’ta seyirciyle buluşacak. Küçük yaşta geçirdiği kazaya rağmen pes etmeyen ve hayallerini gerçekleştiren Barış Telli’ye filmde başarılı aktör Taner Ölmez hayat veriyor.

Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi - Resim : 1

Fragmanı ve afişi yayınlanan filmde Taner Ölmez’e Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu eşlik ediyor. Müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı filmin yapımcılığına Medya Door / Hünkâr Doğan imza atıyor. Yönetmen koltuğunda Ekin Pandır’ın oturduğu fimi Caner Erzincan ve Koray Yeltekin kaleme aldı.

YENİ DİZİ OLACAK MI?

Taner Ölmez’in yeni dizi projesi olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Genç oyuncu son olarak FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisiyle büyük bir yükseliş elde etmişti

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