FOX'un Kızıl Goncalar dizisinde değişiklik! Kadroya girişi resmen duyuruldu

FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu

FOX'un Kızıl Goncalar dizisinde değişiklik! Kadroya girişi resmen duyuruldu

"Kızıl Goncalar" dizisine yeni oyuncu katıldı. FOX TV ekranlarında yayımlanan "Kızıl Goncalar" dizisine katılan yeni oyuncuyla ilgili bilgiler belli oldu.

FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; "Kızıl Goncalar" dizisine yeni oyuncu geldi.

Gold Film’in FOX için çektiği “Kızıl Goncalar” dizisinin bu akşam 5. Bölümü seyirciyle buluşacak.

FOX'un Kızıl Goncalar dizisinde değişiklik! Kadroya girişi resmen duyuruldu - Resim : 1

“Kızıl Goncalar”ın beşinci bölümü yine bir dizi hareketli olaya sahne olacak. Ödüllü yönetmen Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizi etkili konusuyla 2 haftadır pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizinin yeni bölümüne Batuhan Gelener konuk oluyor.

Batuhan Gelener, doktor Levend’in (Özcan Deniz) eski hastası Ertuğrul rolüyle 5. bölümde diziye dahil oluyor. Genç yıldız daha önce GAİN’de yayınlanan “Duran” adlı dijital dizinin yanı sıra “Mahkum” ve “Kuruluş Osman” dizilerinde seyirci karşısına çıkmıştı.

Batuhan Gelener kaç bölüm yer alacak?

Kızıl Goncalar dizisine dahil olan Batuhan Gelener'in dizide bir kaç bölüm yer alması bekleniyor. Kadroya kısa bir süre sonra Batuhan Gelener gibi konuk oyuncuların dahil olması bekleniyor.

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