Kızıl Goncalar'a verilen ceza dünya basınında

'Kızıl Goncalar' dizisine RTÜK’ün 2 kez program durdurma cezası vermesi ve mekan yasakları Fransa'nın Le Monde gazetesine de konu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türkiye’de ‘Kızıl Goncalar’ savaşı başlıklı yazıda şu satırlara yer verildi:

"İktidarın sarsılmaz destekçisi olan İslam cemaatlerine sert bir ışık tutan bu televizyon dizisi, muhafazakar çevrelerin öfkesini kışkırtıyor. Yeni televizyon dizisi Kızıl Goncalar iki haftadır Türk haberlerinin ön sayfalarında yer alıyor. Muhafazakar hükümet yanlısı medya, öfkeli haysiyet ile kırılgan uzlaşmazlık arasında tereddüt ediyor. Muhalefet ise başka bir çağdan kalma bir çeteyi kınayarak ifade özgürlüğü çağrısı yapıyor. İki bölümün RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yasaklanması nedeniyle yayıncı kuruluşa ve özel kanal FOX’a ağır para cezası kesildi, yapımın kiraladığı birçok bina film ekiplerine kapatıldı."

NE OLMUŞTU?

Tarikata mensup çocukların küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve Kuran Kursu'ndaki şiddet gibi dizinin ilk bölümündeki pek çok sahne tepki çekmişti. Yeni Akit ve Yeni Şafak, diziyi hedef göstermiş, Mil Diyanet Sen dizinin yasaklanmasını istemişti.

İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaparak, “Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur” demişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, cemaatlerin diziyi hedef göstermesinin ardından dün “FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir” açıklamasını yapmıştı.