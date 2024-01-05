Halk TV'ye Ekrem İmamoğlu sansürü!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, Halk TV'ye verilen program durdurma cezası, CHP'den yeniden aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısında uygulandı.

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Halk TV'ye Ekrem İmamoğlu sansürü!

RTÜK, Ayşenur Arslan'ın, Ankara'da gerçekleştirilen bombalı terör eylemine ilişkin yorumlarını, yayıncılık ilkelerine aykırı bularak, Halk TV'ye 4 Ekim 2023 tarihinde üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulandığını açıkladı.

RTÜK'ün verdiği ceza sonrası bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday lansmanında, yerel seçimlerde yeniden aday olacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tam yol ileri" sloganıyla seçim çalışmalarını başlattı.

İMAMOĞLU'NA SANSÜR

İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına ilişkin konuşma yaptığı dakikalarda Halk TV'nin program durdurma cezası, üç ay sonra uygulandı ve yayında RTÜK'ün belirlediği program yer aldı.

Halk TV'ye Ekrem İmamoğlu sansürü! - Resim : 1

"NE HİKMETSE TAM DA BUGÜNE DENK GELDİ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroglu, "Türkiye'de hiçbir şey tesadüf değildir, HALK TV 'ye verilen 5 yayın durdurma cezası ne hikmetse tam da bugüne denk geldi. Türkiye'nin en büyük kentinin Bld. Başk. lansmanını yayınlayamıyoruz... Takdir Türk halkınındır" dedi.

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ONGUN'DAN TEPKİ: SON DAKİKA OPERASYONU AYLAR ÖNCE CEZA ALAN PROGRAMLARA UYGULANDI

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da sansüre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Ongun, şunları kaydetti:

"NE TESADÜF

Bugün medya ve siyaset ekseninde tarihe geçecek örtülü sansür yaşadık. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, günler öncesinden duyurulan lansman programını CANLI yayınlayacak olan HALK TV ve FLASH HABER TV kanallarına, RTÜK dün öğleden sonra yaptığı tebligatla ceza verdi. Altını çizelim, ceza dün tebliğ edildi!

Bu son dakika operasyonu aylar önce ceza alan programların, yayın saatinde uygulandı. Seçim startını verdiğimiz bugün, rakibimizin devlet imkanları ile ceza tesadüf(!) ettirmesi büyük TESADÜF (!) oldu."

Kaynak: Gerçek Gündem

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